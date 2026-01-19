Susto en Escocia: explosión en el edificio de Rockstar North, desarrolladora de GTA 6 Mientras los fanáticos aguardan con ansias el lanzamiento, la empresa sufrió el violento estallido en su oficina de Edimburgo. Las autoridades no informaron de heridos ni fallecidos. Por + Seguir en







Las oficinas de Rockstar se encuentran en Holyrood Road, Edimburgo, cerca del Palacio Real. Getty Images

La oficina de la desarrolladora de videojuegos Rockstar North, responsable de títulos como el GTA 6, aguardado con gran expectativa por los fanáticos, fue acordonada este lunes por la Policía de Edimburgo tras una violenta explosión. Si bien no está confirmada la causa, los primeros informes apuntan a daños en una caldera.

El hecho se registró alrededor de las 5 de la mañana. Siete vehículos de bomberos y servicios de rescate llegaron rápidamente al lugar, ubicado en Holyrood Road, en la capital escocesa. Las autoridades no informaron de heridos ni fallecidos.

Explosión en el edificio de Rockstar: el futuro de GTA 6 El lanzamiento de GTA VI viene sufriendo varios retrasos. Uno de ellos fue a causa de la huelga de actores, que lo terminó postergando para el 19 de noviembre de 2026.

En el caso de esta explosión en Escocia, no hubo durante las primeras horas una comunicación oficial de la empresa, pero no se reportaron daños clave, así como tampoco heridos, y todo indica que la situación está bajo control y no debería alterar los planes de lanzamiento de GTA 6 en PlayStation 5 y Xbox Series.