19 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Susto en Escocia: explosión en el edificio de Rockstar North, desarrolladora de GTA 6

Mientras los fanáticos aguardan con ansias el lanzamiento, la empresa sufrió el violento estallido en su oficina de Edimburgo. Las autoridades no informaron de heridos ni fallecidos.

Por
Las oficinas de Rockstar se encuentran en Holyrood Road

Las oficinas de Rockstar se encuentran en Holyrood Road, Edimburgo, cerca del Palacio Real.

Getty Images

La oficina de la desarrolladora de videojuegos Rockstar North, responsable de títulos como el GTA 6, aguardado con gran expectativa por los fanáticos, fue acordonada este lunes por la Policía de Edimburgo tras una violenta explosión. Si bien no está confirmada la causa, los primeros informes apuntan a daños en una caldera.

El GTA VI tiene previsto ser lanzado en noviembre de 2026.
Te puede interesar:

Conmovedor gesto: permitieron a un fanático con cáncer terminal jugar al GTA 6 antes de su lanzamiento

El hecho se registró alrededor de las 5 de la mañana. Siete vehículos de bomberos y servicios de rescate llegaron rápidamente al lugar, ubicado en Holyrood Road, en la capital escocesa. Las autoridades no informaron de heridos ni fallecidos.

Explosión en el edificio de Rockstar: el futuro de GTA 6

El lanzamiento de GTA VI viene sufriendo varios retrasos. Uno de ellos fue a causa de la huelga de actores, que lo terminó postergando para el 19 de noviembre de 2026.

En el caso de esta explosión en Escocia, no hubo durante las primeras horas una comunicación oficial de la empresa, pero no se reportaron daños clave, así como tampoco heridos, y todo indica que la situación está bajo control y no debería alterar los planes de lanzamiento de GTA 6 en PlayStation 5 y Xbox Series.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Más de treinta personas murieron en el incidente ferroviario en España.

Se salvaron de milagro: una pareja de argentinos cambió a último momento su pasaje de tren que chocó en España

Francia: revelan el video que muestra cómo fue el robo del siglo en el Louvre

Francia: revelan el video que muestra cómo fue el "robo del siglo" en el Louvre

Las autoridades esperan que el saldo de víctimas fatales asciendan con el correr de las horas

Chile: ascienden a 19 los muertos por los incendios forestales

El mensaje de Donald Trump a Noruega: Como no me dieron el Premio Nobel, ya no siento la obligación de pensar en la paz

El mensaje de Trump a Noruega: "Como no me dieron el Premio Nobel, ya no siento la obligación de pensar en la paz"

Tragedia ferroviaria en España: ascienden a 39 los muertos tras el descarrilamiento de dos trenes

Tragedia ferroviaria en España: ascienden a 39 los muertos tras el descarrilamiento de dos trenes

Lucas Merayo es conocido por su contenido de humor y entretenimiento en redes sociales.
play

Quién es Merakio, el youtuber argentino que sobrevivió al choque de trenes en España

Rating Cero

La historia estará encabezada por Yahya Abdul-Mateen II, quien interpretará a Simon Williams, un actor que enfrenta dificultades para conseguir trabajo. 

Esta es la miniserie de Marvel que llegará a Disney+ y lanza con todo el 2026

Merakio, que viajaba junto a su pareja, se encontraba en el vagón contiguo al que descarriló este domingo.

"Pensé que nos moríamos": la conmoción de Merakio, el influencer argentino que se salvó del choque en España

Ahora llegó a la gran N roja Amar, perder, una serie turca de tan solo ocho capítulos, se trata de una producción de drama romántico que te mantendrá atrapado de principio a fin.
play

De qué se trata Amar, perder, la serie turca con pocos capítulos que acaba de llegar a Netflix

Rusherking aseguró que una exnovia se tatuó su boca y en las redes demostraron que es La China Suárez

La sorpresiva revelación de Rusherking a Wanda Nara sobre la China Suárez

John Stamos impacta con su nuevo look a los 62 años.

La impresionante transformación de John Stamos: así se ve con su nuevo cambio de look

Matt Damon y Ben Affleck se lucen en la nueva película de Netflix. 
play

Están Ben Affleck y Matt Damon y es un thriller policial que la rompe en Netflix: un relato muy crudo

últimas noticias

Hermosos paisajes, aventuras y la mejor gastronomía.

Turismo en Argentina: el lugar perfecto para quienes buscan naturaleza y esquivar el calor agobiante en el verano 2026

Hace 9 minutos
La historia estará encabezada por Yahya Abdul-Mateen II, quien interpretará a Simon Williams, un actor que enfrenta dificultades para conseguir trabajo. 

Esta es la miniserie de Marvel que llegará a Disney+ y lanza con todo el 2026

Hace 13 minutos
Tanto la FAO como la OMS y la Asociación Americana del Corazón avalan su consumo habitual.

Esto le pasa al cuerpo si como tres huevos por día: te sorprenderá

Hace 16 minutos
Pueblo destacado de Uruguay,

Naturaleza, identidad rural y una hospitalidad única: el pueblo uruguayo para visitar en 2026

Hace 20 minutos
Conocé los distintos tips que existen para cocinar chorizos en la parrilla

Los trucos para hacer los mejores chorizos a la parrilla

Hace 22 minutos