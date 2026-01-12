12 de enero de 2026 Inicio
El Banco Central volvió a comprar dólares y suma más de u$s270 millones en enero

El ente monetario acumula seis ruedas al hilo sumando divisas desde que puso en marcha el nuevo programa para acumular reservas internacionales.

El Banco Central de la República Argentina compró por sexto día consecutivo. 

El dólar oficial se mueve a la baja tras arrancar el año rozando los $1.500.
El dólar oficial cerró con una leve baja y el blue se mantuvo estable en el inicio de la semana

Desde que se puso en marcha el plan para la acumulación de reservas internacionales, la entidad suma un total de u$s273 millones en lo que va del año. Al mismo tiempo, la posición bruta en moneda extranjera del BCRA aumentó USD 372 millones y cerró la jornada en USD 44.768 millones.

En función del nivel de remonetización que experimente la economía, las compras de divisas podrían ubicarse entre u$s10.000 millones y u$s17.000 millones a lo largo del 2026 según la proyección oficial.

Asimismo, el BCRA mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual. En algunos días recientes, las adquisiciones puntuales superaron ese límite establecido.

Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 12 de enero

El dólar oficial minorista cerró a $1.440 para la compra y a $1.490 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.483,19 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue

El dólar blue cerró a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la ciudad porteña.

