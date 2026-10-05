El Gobierno recibe a la Iglesia para abordar la situación de la discapacidad antes de la visita de León XIV Funcionarios del Ministerio de Salud se reunirán este lunes con representantes de la Conferencia Episcopal Argentina para analizar la situación de las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las asisten. Por Agregar C5N en









El Gobierno recibe a la Iglesia para abordar la situación de la discapacidad antes de la visita de León XIV

El Gobierno recibirá este lunes a representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para abordar la situación de las personas con discapacidad y las instituciones que trabajan en su atención. El encuentro se realizará a las 11 en la sede del Ministerio de Salud, a poco más de un mes de la visita del papa León XIV a la Argentina.

La reunión fue convocada por la cartera sanitaria y contará con la participación del jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Roberto Olivieri Pinto, junto a otros funcionarios del área. Por parte de la Iglesia asistirán el secretario general de la CEA, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad.

La Mesa de Discapacidad de la Iglesia para acompañar al sector La Mesa de Discapacidad fue creada recientemente por la Conferencia Episcopal e integra representantes de Pastoral Social, Pastoral de la Salud y Cáritas. El objetivo es fortalecer el acompañamiento a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones dedicadas a su cuidado e inclusión.

Desde la CEA valoraron la convocatoria del Gobierno y señalaron que el encuentro representa una oportunidad para avanzar en respuestas concretas para el sector. La reunión se produce además en medio del debate por las políticas de discapacidad impulsadas por el Ejecutivo y de las diferencias manifestadas por sectores de la Iglesia.