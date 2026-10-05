Cayó peligroso prófugo que era buscado por el crimen de un policía en Lanús Tras una intensa persecución y semanas de tareas de inteligencia, fue detenido mientras festejaba el cumpleaños de una amiga. Por Agregar C5N en









El prófugo quedó nuevamente a disposición de la Justicia.

Tras una intensa persecución, detectives de la DDI Avellaneda-Lanús detuvieron a un peligroso prófugo buscado por el homicidio de un agente de la Policía Federal. Se trata de Dylan Ezequiel Santillán, de 20 años, acusado de ser coautor del asesinato del cabo Matías Ceballos.

La detención llevó semanas de tareas de investigación y finalmente el arresto se produjo en Villa Jardín, en Lanús Oeste, cuando el sospechoso participaba de una fiesta por el cumpleaños de una amiga.

Santillán se había fugado el 20 de agosto pasado de la Unidad Penitenciaria N.º 57 de Campana y sobre él pesaba una orden de captura internacional y se ofrecía una recompensa de entre 5 y 10 millones de pesos para quien aportara datos sobre su paradero.

Los agentes del operativo fueron alertados que el prófugo se encontraba en una vivienda de Villa Jardín. Advertido de la llegada de los policías, Santillán intentó esconderse en el interior del inmueble, pero una orden de allanamiento de urgencia permitió reducirlo.

El trágico hecho en Lanús El hecho que se le imputa tuvo lugar el 27 de marzo, cuando cuatro delincuentes en dos motocicletas abordaron al cabo de la PFA Matías Ceballos, de 31 años, para intentar robarle frente a un comercio en Lanús. El efectivo, que estaba junto a su pareja, intentó defenderse con su arma reglamentaria pero recibió dos disparos fatales que le provocaron la muerte.

Detenido en mayo, el 20 de agosto logró fugar junto a otro interno del penal de Campana, utilizando una cuerda para trepar los muros perimetrales y escapando a bordo de un vehículo blanco que los estaba esperando. Tras ser detenido en el festejo de cumpleaños, Santillán quedó nuevamente alojado a disposición de la Justicia.