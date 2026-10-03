Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 3 de octubre El oficial minorista opera a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación, en una jornada sin operaciones oficiales. Por Agregar C5N en









¿A cuánto cotiza el dólar? Pexels

El dólar oficial minorista cotiza a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación, al igual que el viernes, al ser una jornada sin operaciones oficiales. Por su parte, el riesgo país volvió a subir, mientras que las acciones y bonos se desplomaron en Wall Street.

En los últimos días, en el plano local, el Gobierno recibió los malos datos del INDEC sobre una suba de la pobreza (32,2%) y la caída de la actividad económica en julio, sobre la cual especialistas ya advierten por una "recesión técnica" y comienzan a instalar dudas sobre el modelo económico.

Pese a esto, la sed de dólares de los argentinos mantiene una firmeza que no da tregua al esquema económico: durante agosto un total de 1,7 millones de personas físicas compraron divisas en los bancos por un valor bruto de u$s2.853 millones, lo que lo coloca como el segundo mes de mayor demanda del año, ubicado únicamente por detrás del pico registrado en julio.

Pexels Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue opera a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta.