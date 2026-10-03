3 de octubre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 3 de octubre

El oficial minorista opera a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación, en una jornada sin operaciones oficiales.

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¿A cuánto cotiza el dólar?

¿A cuánto cotiza el dólar?

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El dólar oficial minorista cotiza a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación, al igual que el viernes, al ser una jornada sin operaciones oficiales. Por su parte, el riesgo país volvió a subir, mientras que las acciones y bonos se desplomaron en Wall Street.

La entidad que lidera Santiago Bausili arrancó octubre con saldo positivo.
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Pese a esto, la sed de dólares de los argentinos mantiene una firmeza que no da tregua al esquema económico: durante agosto un total de 1,7 millones de personas físicas compraron divisas en los bancos por un valor bruto de u$s2.853 millones, lo que lo coloca como el segundo mes de mayor demanda del año, ubicado únicamente por detrás del pico registrado en julio.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.520.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.002.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.621,91 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.549,26.

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