Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 13 de agosto

El oficial minorista operó a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación el mismo día en que se conoció el dato de la inflación de julio.

El dólar oficial acumuló una caída de $5 en los primeros tres días de la semana.

El dólar oficial cierra la semana estable y arriba de los $1.500

Los analistas financieros ajustaron al alza sus estimaciones para los próximos meses: el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año y una inflación para julio arriba del 2%.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673 .

El BCRA sostiene su intervención en bonos para administrar la volatilidad cambiaria, mientras el mercado sigue de cerca la evolución de las reservas y de los instrumentos vinculados al dólar. Sin embargo, el foco ya no está solamente en el comportamiento diario del tipo de cambio, sino también en la evolución de la demanda privada de divisas y en cómo puede comportarse a medida que avance el segundo semestre y el mercado comience a incorporar con mayor fuerza el escenario electoral de 2027.

La divisa estadounidense cotizó a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial se mueve sin grandes sobresaltos.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.492 tras picos de $1.500.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.969,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.579,89 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vendió a $1.520,94.