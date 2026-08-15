Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 15 de agosto El oficial minorista operó a $1.510 para la venta en el Banco Nación, mismo valores del cierre del viernes. Las primeras semanas de agosto estuvo marcada por una nueva suba de la inflación y la flexibilización de los requisitos para prestarle dólares a las empresas anunciado por Luis Caputo. Por Agregar C5N en









El dólar oficial cotiza arriba de los $1.500. Freepik

El dólar oficial minorista cotiza este sábado a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación, mismo valores del cierre del viernes al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. Por su parte, el blue se comercializa en torno a los $1.545, al igual que los financieros.

La divisa venía de atravesar una rueda con leves subas, tras una jornada de jueves sin cambios. Durante las dos primeras del octavo mes del año, el Banco Central (BCRA) compró divisas a un ritmo menor que en julio, el ministro de Economía Luis Caputo anunció la flexibilización de los requisitos para prestarle dólares a las empresas y el INDEC publicó el dato de inflación de ese mes, que se ubicó en el 2,1%.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año y una inflación para julio arriba del 2%.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.

Luis Caputo anunció medidas sobre el dólar para las empresas. Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotizó a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación.