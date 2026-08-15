15 de agosto de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 15 de agosto

El oficial minorista operó a $1.510 para la venta en el Banco Nación, mismo valores del cierre del viernes. Las primeras semanas de agosto estuvo marcada por una nueva suba de la inflación y la flexibilización de los requisitos para prestarle dólares a las empresas anunciado por Luis Caputo.

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El dólar oficial cotiza arriba de los $1.500. 

El dólar oficial cotiza arriba de los $1.500. 

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El dólar oficial minorista cotiza este sábado a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación, mismo valores del cierre del viernes al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. Por su parte, el blue se comercializa en torno a los $1.545, al igual que los financieros.

El dólar oficial se mantuvo arriba de los $1.500. 
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El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año y una inflación para julio arriba del 2%.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.

Luis Caputo anunció medidas sobre el dólar para las empresas.

Luis Caputo anunció medidas sobre el dólar para las empresas.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.487,50 tras picos de $1.500.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.963.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.583,92 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vendió a $1.514,78.

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