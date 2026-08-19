Tributo a Sandro: el disco con el que el rock argentino se rindió a los pies del Gitano

Lanzado en 1999, el álbum reunió a grandes artistas como Divididos, Los Fabulosos Cadillacs, Los Caballeros de la Quema, Bersuit Vergarabat, Attaque 77 y León Gieco para homenajear en vida a Roberto Sánchez. Una obra histórica de 13 canciones que no está disponible en Spotify y constituye una cotizada gema de colección.

En agosto de 1999 se lanzó el álbum Tributo a Sandro: Un disco de rock , una obra con la que varias de las principales figuras del rock argentino de entonces rindieron un homenaje en vida al legendario cantante popular. El proyecto, concebido y producido por Afo Verde para el sello BMG, reunió a trece artistas que versionaron los grandes éxitos de Roberto Sánchez.

Quién era Sandro detrás del personaje: los recuerdos y el gesto que una de sus "nenas" jamás olvidará

En aquel momento, el "Gitano" acababa de cumplir 54 años y venía de realizar un histórico ciclo de 40 recitales consecutivos en el Teatro Gran Rex , con los que convocó a más de 128.000 espectadores, quebrando sus propios récords de taquilla.

Sandro dosificaba su exposición mediática y alimentaba el mito recluido en su famosa casona de Banfield, una auténtica versión conurbana de Graceland , la mansión de Elvis Presley en Memphis.

Por su parte, la escena del rock argentino atravesaba una etapa de enorme masividad y madurez creativa, con bandas consolidadas que dominaban las radios y los estadios.

Tras un imponente muro de 42 metros de largo por seis de alto, revestido con piedras Mar del Plata y una hilera de vidrios rotos en la cima para proteger la privacidad, se erigía la fortaleza de Sandro. Cada 19 de agosto, el "Gitano" salía agradecer a sus "nenas" que se congregaban allí para celebrar su cumpleaños.

El disco reunió a parte de la cúspide del rock local, con lecturas propias de cada clásico de Sandro. Divididos se apropió con su furia arrolladora de Tengo , Los Fabulosos Cadillacs aportaron dramatismo a Porque yo te amo , mientras que Los Caballeros de la Quema entregaron una versión radial de Rosa, Rosa a la que le añadieron al inicio un verso fugaz de Mejor no hablar de ciertas cosas, de Sumo.

A su vez, Bersuit Vergarabat adaptó a ritmo festivo Una muchacha y una guitarra, Attaque 77 aceleró con Dame el fuego de tu amor y León Gieco imprimió su sello acústico en Si yo fuera un carpintero.

La nómina de referentes argentinos se completó con las intervenciones de Érica García en Quiero llenarme de ti, Los Visitantes en Trigal, Virus con Atmósfera pesada, y Bel Mondo, el grupo que formó Diego Frenkel junto a Fernando Samalea, Sebastian Schachtel y Ricky Saenz Paz tras la disolución de La Portuaria, a cargo de Penumbras.

La propuesta incluyó también la participación internacional de la banda colombiana Aterciopelados con Penas, los mexicanos de Molotov con Mi amigo el Puma y la chilena Javiera Parra en el tema Así.

Tributo a Sandro: el disco que reunió a parte de la cúspide del rock argentino

Un disco olvidado que se convirtió en una valiosa pieza de culto

Con el paso de los años y el cese de su producción comercial en formato físico, el disco Tributo a Sandro se convirtió en una auténtica gema de colección. La combinación de nombres estelares con el legado inigualable del "Gitano" otorgó al material un estatus de culto dentro de la historia del rock argentino.

El disco no está disponible en Spotify. En la actualidad, melómanos y fanáticos buscan con desesperación algún ejemplar en el mercado de segunda mano. En diversos grupos de Facebook dedicados al coleccionismo de CDs y en plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre, los vendedores exigen sumas de hasta $140.000 por una copia original en buen estado.