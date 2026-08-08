8 de agosto de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 8 de agosto

El oficial minorista cotiza a $1.475 para la compra y $1.525 para la venta en el Banco Nación. En el cierre de la semana el riesgo país volvió a tocar los 450 puntos y las acciones cayeron en Wall Street.

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El dólar cotiza arriba de los $1.500. 

El dólar cotiza arriba de los $1.500. 

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El dólar oficial minorista cotiza a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta en el Banco Nación, mismo valores del cierre del viernes al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. La divisa atravesó la primera semana de agosto marcada por una racha alcista, al igual que el riesgo país, el cual volvió a tocar os 450 puntos básicos.

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Los analistas financieros ajustaron al alza sus estimaciones para los próximos meses: el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año y una inflación para julio arriba del 2%.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.

El dólar inició agosto con leves subas.

El dólar inició agosto con leves subas.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. El miércoles se registró la sexta jornada consecutiva de compra de divisas y logró superar los u$s50.000 millones en reservas internacionales brutas. Las tenencias alcanzaron su punto máximo en lo que va de la gestión de Javier Milei y se posicionaron en el nivel más elevado desde septiembre de 2019.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.475 para la compra y $1.525 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.479,25 para la compra y a $1.525 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.498,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.982,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.582,40 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.524,54.

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