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Bombazo: El Trece quiso llevarse a un conductor mega figura de otro canal y fue rechazado

El canal tenía previsto llevarse a un presentador destacado de la competencia por algunos días para utilizar como reemplazo, pero dijo que no. ¿De quién se trata?

Quisieron llevarse a Ángel de Brito.

Quisieron llevarse a Ángel de Brito.

El Trece anunció que Moria Casán se va de vacaciones en las próximas semanas y ya buscan a su reemplazo. Las autoridades pidieron a un conductor mega famoso de otro canal para levantar el rating, pero la respuesta fue negativa. ¿Quién era?

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Moria se está yendo de vacaciones al Caribe el 17 de agosto y vuelve el 28, y la conducción de su programa va a estar repartida entre integrantes de su panel y figuras”, contó Santiago Sposato.

Y dio detalles sobre los reemplazantes: “El lunes 17 la conducción va a estar a cargo de Fede Seeber y el martes va a estar Marcelo Polino”. Pero luego se dio a conocer una danza de nombres que iban a tomar su lugar.

Una de las que habría dicho que no a reemplazarla es Graciela Alfano, quien no tendría intención de ir como reemplazo de nadie. Mientras que, el conductor famoso es Ángel de Brito. Rechazó la propuesta, pero no dio motivos.

Yanina Latorre apuntó contra una famosa de Luzu TV: "Que se deje de romper"

La influencer Cami Mayán que, actualmente es panelista de Luzu TV, le hizo un reclamo a Alexis Mac Allister tras su ruptura y fue noticia en todos los medios de comunicación. Pero Yanina Latorre opinó sobre el tema y derrochó broncas: “Que se deje de romper”.

En una entrevista con Infobae, Cami explicó: "Me han criticado mucho por esto, pero existe una ley que lo ampara y dice que hay un plazo de seis meses cuando se termina la relación de convivencia para hacer el reclamo. Yo al mes de separarme no podía pensar en eso, pero llegó un momento en el que pensé que hacer eso me correspondía, no había razón para no hacerlo. En todo caso, si no me correspondía que me lo diga quien se encargue de hacerlo".

Yani y cami mayan

Yani y cami mayan

Pero Yanina opinó: “Igual tiene que soltar. Fue novia de un pibe, ni siquiera estuvo casada con Mac Allister. No le corresponde. Ya lo expliqué yo. Le dieron 65 mil dólares, el alquiler de no sé cuánto tiempo en un departamento, creo, y un auto”.

Incluso, explicó que cuando ella estaba con Mac Allister, él no había firmado contrato millonario. “Era un equipo chico donde ganaba tres mangos. Salió campeón del mundo, pero tampoco te hacés rico. Lo que ganó vino después y ella pide 6 millones de euros que, al momento de la separación, él no los tenía en el banco”, indicó en El Observador.

“Se hizo famosa por eso. Empezó a laburar por ser la ex de Mac Allister, no la conocía nadie. Tiene un laburazo en Luzu, está en un programa como Patria y Familia que le va bárbaro, es influencer, tiene marcas. Que se deje de romper los huevos”, concluyó.

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