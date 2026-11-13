Julieta Prandi rompió el silencio tras ser vinculada con su ex y reveló qué pasó esa noche en el restaurante Luego de su separación de Emanuel Ortega, la modelo fue vinculada nuevamente con un reconocido músico. Sin vueltas, contó qué pasó durante el encuentro que despertó las sospechas. Agregar C5N en









¿Otra oportunidad en el amor? Julieta Prandi habló sobre los rumores de una segunda vuelta con su ex.

Luego de su escandalosa separación de Emanuel Ortega, Julieta Prandi volvió a quedar en el centro de la escena por los rumores de un supuesto romance con alguien de su pasado: Guido Sardelli, el cantante y guitarrista de Airbag, con quien mantuvo un fugaz vínculo sentimental en 2020.

Todo comenzó durante la mañana de este viernes 13 de noviembre, cuando el periodista Gustavo Méndez reveló en el programa que conduce Moria Casán en El Trece un supuesto acercamiento entre la modelo y el músico, luego de que ambos coincidieran en un restaurante.

Con un enigmático que despertó la curiosidad de todos, Méndez comenzó relatando: "Día jueves de la semana pasada, mirada va, mirada viene. Salieron cuatro meses después de la primera separación que tuvo ella. Fue un amor de verano muy fogoso".

Julieta Prandi y Guido Sardelli. Redes sociales Sin dar demasiadas vueltas, el periodista finalmente reveló los nombres de los protagonistas de esta historia: "Lo que me dicen es que se miraron mucho dentro del mismo restaurante de Costanera. Julieta Prandi estaría muy cerca de Guido Sardelli, de Airbag".

Qué dijo Julieta Prandi sobre el rumor con Guido Sardelli Frente a las versiones que comenzaron a circular, la modelo decidió romper el silencio y aclarar qué ocurrió realmente aquella noche. "Sí, me enteré que dijeron eso hoy, cuando llegaba a la radio", reconoció en diálogo con la revista Pronto.