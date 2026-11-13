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Julieta Prandi rompió el silencio tras ser vinculada con su ex y reveló qué pasó esa noche en el restaurante

Luego de su separación de Emanuel Ortega, la modelo fue vinculada nuevamente con un reconocido músico. Sin vueltas, contó qué pasó durante el encuentro que despertó las sospechas.

¿Otra oportunidad en el amor? Julieta Prandi habló sobre los rumores de una segunda vuelta con su ex.

¿Otra oportunidad en el amor? Julieta Prandi habló sobre los rumores de una segunda vuelta con su ex.

Luego de su escandalosa separación de Emanuel Ortega, Julieta Prandi volvió a quedar en el centro de la escena por los rumores de un supuesto romance con alguien de su pasado: Guido Sardelli, el cantante y guitarrista de Airbag, con quien mantuvo un fugaz vínculo sentimental en 2020.

Julieta Prandi estaría otra vez en pareja con el músico de Airbag.
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Con un enigmático que despertó la curiosidad de todos, Méndez comenzó relatando: "Día jueves de la semana pasada, mirada va, mirada viene. Salieron cuatro meses después de la primera separación que tuvo ella. Fue un amor de verano muy fogoso".

Julieta Prandi y Guido Sardelli.

Julieta Prandi y Guido Sardelli.

Sin dar demasiadas vueltas, el periodista finalmente reveló los nombres de los protagonistas de esta historia: "Lo que me dicen es que se miraron mucho dentro del mismo restaurante de Costanera. Julieta Prandi estaría muy cerca de Guido Sardelli, de Airbag".

Qué dijo Julieta Prandi sobre el rumor con Guido Sardelli

Frente a las versiones que comenzaron a circular, la modelo decidió romper el silencio y aclarar qué ocurrió realmente aquella noche. "Sí, me enteré que dijeron eso hoy, cuando llegaba a la radio", reconoció en diálogo con la revista Pronto.

Julieta Prandi comparti&oacute; las postales de su viaje a la ciudad brasile&ntilde;a.

Julieta Prandi compartió las postales de su viaje a la ciudad brasileña.

Sin embargo, lejos de alimentar las especulaciones sobre una posible reconciliación, Prandi desmintió cualquier acercamiento sentimental con el músico y explicó el motivo por el que ambos se encontraban en el mismo lugar.

"La verdad no sé de dónde lo sacaron, estoy sola completamente. Solo salí al cumpleaños de una de mis amigas el jueves pasado y de casualidad él fue a comer ahí. Coincidimos en el restaurante, nada más", sentenció, poniendo fin a los rumores de un nuevo romance.

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