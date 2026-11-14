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Físico renovado: así fue la impresionante transformación de Alex Caniggia

El mediático sorprendió al mostrar cómo cambió su cuerpo y su apariencia tras un tiempo de entrenamiento constante.

Conocé cómo fue la impresionante transformación física de Alex Caniggia.

Conocé cómo fue la impresionante transformación física de Alex Caniggia.

Instagram
  • Alex Caniggia mostró su cambio físico con fotos del antes y después.
  • El influencer destacó la disciplina y el entrenamiento detrás de su transformación.
  • Además de la transformación corporal, también cambió su peinado.
  • La publicación llegó después de su fuerte enfrentamiento público con Mariana Nannis.

Alex Caniggia sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotos en las que dejó ver cómo cambió su cuerpo después de un intenso proceso de entrenamiento. El influencer también aprovechó la publicación para contar qué hubo detrás de su transformación y destacó la importancia de la disciplina y el esfuerzo personal.

Alexander Caniggia apuntó contra Mariana Nannis.
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As&iacute; fue la transformaci&oacute;n f&iacute;sica de Alex Caniggia.

Así fue la transformación física de Alex Caniggia.

Hace unos días, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis publicó varias imágenes en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 3 millones de seguidores. En la primera fotografía mostró cómo lucía tiempo atrás, mientras que en las siguientes dejó ver su aspecto actual. Con el torso descubierto, exhibió los abdominales marcados y los músculos de los brazos, resultado del trabajo que realizó en el gimnasio.

Además del cambio en su cuerpo, Alex también renovó su apariencia. Dejó atrás el pelo rubio platinado que lo caracterizaba y optó por un tono castaño oscuro. "Antes y después. De ser obeso a convertirme en una bestia humana", escribió junto a las postales. También remarcó que su evolución no fue producto de la casualidad: "No fue magia, fue disciplina, sacrificio y hambre de superación". Su hermana Charlotte Caniggia reaccionó a la publicación con un breve comentario: "El bro vikingo".

Cómo fue la impactante transformación de Alex Caniggia

A través de su mensaje, el mediático buscó dejar en claro que detrás de su nuevo aspecto hubo constancia y dedicación. Lejos de atribuir el resultado a una solución rápida, hizo hincapié en el entrenamiento y en la decisión de sostener un cambio de hábitos. Las fotos que compartió permitieron comparar las distintas etapas de su proceso y mostrar el resultado que consiguió con el paso del tiempo.

As&iacute; fue la transformaci&oacute;n f&iacute;sica de Alex Caniggia.

Así fue la transformación física de Alex Caniggia.

La publicación llegó en medio de otro momento de exposición para Alex, quien días atrás había protagonizado un fuerte enfrentamiento público con su madre, Mariana Nannis. El conflicto comenzó después de que la mediática realizara comentarios despectivos sobre Melody Luz, pareja del influencer y mamá de su hija Venezia, de tres años. Sus declaraciones durante una entrevista generaron una respuesta contundente por parte de su hijo.

A raíz de esos dichos, Alex cuestionó públicamente a Nannis y aseguró que el vínculo familiar estaba completamente terminado. "¿Qué nivel de miseria humana hay que tener para cuestionar a una bebé de tres años?", expresó en un video publicado en sus redes sociales. Así, entre las diferencias familiares y la repercusión de su nueva apariencia, el influencer volvió a compartir aspectos de su vida personal con sus seguidores, esta vez con un cambio físico que decidió mostrar con orgullo.

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