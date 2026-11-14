14 de noviembre de 2026 Inicio
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Tragedia en Remedios de Escalada: la división canina buscará restos humanos entre los escombros

Los perros K9 realizarán un despliegue para poder detectar si hay alguna persona atrapada en la zona. Las tareas de los Bomberos y Defensa Civil continúan en la zona, tras los trabajos de enfriamiento.

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Un equipo de perros K9 realizarán una búsqueda entre los escombros. 

Un equipo de perros K9 realizarán una búsqueda entre los escombros. 

Díaz se encuentra bajo recuperación.
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En la esquina donde funcionaba una fiambrería y un mercadito quedaron solamente las paredes medianeras, mientras que otros comercios ubicados sobre la calle Beltrán, entre ellos una pequeña granja y un local de ropa, fueron completamente destruidos por las llamas. También quedó reducido a su estructura un pequeño camión que circulaba por la zona cuando se produjo el la explosión.

Los bomberos trabajaron durante toda la madrugada para enfriar las paredes medianeras y las construcciones cercanas, debido a las altas temperaturas que todavía conservaban los ladrillos, el cemento y el revoque. Una vez finalizada esa etapa, los equipos retiraron las mangueras y los camiones cisterna.

Cómo continúa el operativo de los bomberos

La siguiente etapa consiste en el despliegue de los equipos K9, integrados por perros entrenados para buscar personas entre los escombros. El objetivo es determinar si todavía hay alguien atrapado o si existen más víctimas en el lugar.

Una vez que finalice esa tarea, los bomberos avanzarán con la remoción de los restos de las construcciones. El procedimiento estuvo dividido en distintas etapas: primero, controlar la fuga de gas; después, realizar las tareas de enfriamiento y, finalmente, avanzar con la búsqueda de personas y la remoción de escombros.

Uno de los procedimientos más delicados fue el control de la pérdida de gas. Las autoridades explicaron que la cañería no podía cerrarse de manera repentina por el riesgo de una explosión. Por ese motivo, se fue pinzando progresivamente para permitir que el gas residual continuara quemándose hacia el exterior y evitar que las llamas ingresaran en el conducto.

Explosión en Remedios de Escalada: pidieron detener a dos jerárquicos de Metrogas

El titular de Defensa Civil Lanús, Claudio Arale, detalló que "hay detenidos dos jerárquicos" de la empresa por no cumplir con los protocolos de seguridad para este tipo de trabajos en la vía pública, a pedido de la Fiscalía.

En ronda de prensa el funcionario de protección civil destacó la medida La fiscal ordenó la detención de los dos personales jerárquicos de Metrogas que había en el lugar", aseguró el funcionario de protección civil y agregó: "Tienen que activar el sistema local de emergencias ante un escape de gas en la vía pública para disipar esa fuga de gas con líneas de agua".

Desde el municipio aclararon que el pedido de detención recayó sobre el personal jerárquico de la empresa que se acercó en el lugar.

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