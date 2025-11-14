Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de noviembre

El minorista opera en Banco Nación a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, en la última rueda de la semana donde el mayorista, el blue y los financieros continúan a la baja.

El dólar cierra la semana cerca de los $1.400.

El dólar minorista cotiza viernes a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación , tras un retroceso en la rueda del jueves. Por su parte, el blue y los financieros permanecen estables y mantiene la tendencia a la baja luego del amplio acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina.

El dólar no frenó su caída y ya se acerca a los $1.400

Luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo , ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar . "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda" , aseguró a la salida del búnker libertario.

El dólar oficial cotiza a $1.382,13 para la compra y $1.433,55 para la venta.

La divisa estadounidense opera a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.406.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.859.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.484,30 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.462,04.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.421.