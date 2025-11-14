Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de noviembre

El dólar minorista cotiza viernes a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación, tras un retroceso en la rueda del jueves. Por su parte, el blue y los financieros permanecen estables y mantiene la tendencia a la baja luego del amplio acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina.
Luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.