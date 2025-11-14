14 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de noviembre

El minorista opera en Banco Nación a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, en la última rueda de la semana donde el mayorista, el blue y los financieros continúan a la baja.

Por
El dólar cierra la semana cerca de los $1.400. 

El dólar cierra la semana cerca de los $1.400.  

Pexels

El dólar minorista cotiza viernes a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación, tras un retroceso en la rueda del jueves. Por su parte, el blue y los financieros permanecen estables y mantiene la tendencia a la baja luego del amplio acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina.

El dólar oficial baja sin prisa, pero sin pausa y se aleja del techo de la banda.
Te puede interesar:

El dólar no frenó su caída y ya se acerca a los $1.400

Luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.

dólar blue billetes divisas dólares

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.382,13 para la compra y $1.433,55 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.406.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.859.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.484,30 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.462,04.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.421.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial continúa con la tendencia bajis tras una baja en el inicio de la semana.

Leve caída del dólar, en todos los segmentos, tras el dato de inflación

El dólar se alejó de los $1.500. 

El dólar oficial se alejó del techo de la banda y el minorista no encuentra piso

El dólar oficial afronta una semana de relativa calma.

El dólar oficial se mantuvo estable y el blue subió tras cuatro jornadas

El dólar minorista cayó $30 durante la semana.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de noviembre

El dólar minorista ya busca el piso de los $1.400. 

El dólar no encuentra piso, volvió a caer y cerró la semana lejos de los $1.500

Las operaciones del dólar en todos sus segmentos, se vieron afectados por el día del bancario.

Con pocas operaciones, el dólar blue siguió en baja y los financieros no repuntaron

Rating Cero

Bad Bunny impacta con su estilo, y el perfume es parte fundamental.

Este es el perfume favorito de Bad Bunny: cuánto sale en Argentina

La hoja de ruta de la franquicia de superhéroes para los próximos años incluye una serie de producciones donde los villanos tendrán un papel central.

No será el único: Marvel prepara el regreso de más villanos además de Dr Doom

La serie logró cautivar tanto a los fanáticos del thriller como a los seguidores del drama nórdico.
play

Mentiras, culpa y apariencias engañosas: la miniserie de 6 capítulos que la rompe en Netflix

Esta película combina humor y dolor en una oda a la amistad.
play

Fue estrenada en 2019 y pocos la conocen: es una de las mejores producciones que vas a ver en Netflix

La propia Moria reaccionó con entusiasmo ante los avances.

La impresionante transformación de Sofía Gala para la biopic de Moria Casán

Liam y Noel, juntos a pesar de las diferencias, listos para sus shows en River. 

Oasis en River: Noel Gallagher ya está en Buenos Aires para los esperados shows

últimas noticias

El dólar cierra la semana cerca de los $1.400. 

El dólar cierra la semana a la baja y cerca de los $1.400

Hace menos de un minuto
José López sorprendió con un look casual y oversize.

El Flaco López se sumó a la onda "Scaloneta" y marcó tendencia con un look oversize

Hace 4 minutos
Agresión demencial en Palermo: le pegó una patada a una nena de 6 años en la calle

Agresión demencial en Palermo: le pegó una patada a una nena de 6 años en la calle

Hace 28 minutos
Argentina buscará el pase a octavos en el Mundial sub 17

Mundial Sub 17: la Selección argentina enfrenta a México en Doha

Hace 39 minutos
Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Cuáles son las obras sociales a las que pueden acceder los monotributistas en noviembre 2025

Hace 1 hora