Tras el IPC de enero, Luis Caputo aseguró que la inflación "va a converger a niveles internacionales"

Luis Caputo, ministro de Economía de Javier Milei.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la inflación "va a converger a niveles internacionales" después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara este martes que la inflación de enero alcanzó el 2,9%, situando la variación interanual en el 32,4%. El reporte oficial detalló que, mientras los bienes aumentaron un 28,1% en el último año, los servicios treparon al 42,1%, evidenciando el impacto de los ajustes en las tarifas y rubros regulados.

Caputo analizó los datos, destacando que la inflación núcleo se ubicó en 2,6%, mientras que los estacionales saltaron al 5,7%. Según el funcionario, "esta dinámica de precios se da en un contexto de reacomodamiento de precios relativos" tras una fuerte caída previa en la demanda de dinero y una dolarización acelerada antes de los comicios de octubre.

"El programa económico tiene como pilares fundamentales el equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero y la recapitalización del BCRA. Esto permitirá que la inflación converja a niveles internacionales en nuestro país por primera vez en más de dos décadas", añadió el funcionario.

La difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) coincidió con la crisis institucional en el INDEC tras la renuncia de Marco Lavagna. La salida del funcionario oficializó la suspensión de la nueva fórmula de cálculo que debía debutar este mes, la cual planeaba actualizar la canasta de consumo base 2004 por una estructura de gastos de 2017/2018.

El Gobierno decidió postergar esta actualización metodológica, que otorga mayor peso relativo a los servicios, bajo el argumento de esperar a que se consolide la tendencia a la baja de los precios. Las proyecciones oficiales estiman que el nuevo sistema de medición recién podrá aplicarse entre julio y agosto, una vez superada la fase crítica del proceso de desinflación.