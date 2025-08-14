14 de agosto de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de agosto

La divisa norteamericana opera a $1.292,16 para la compra y $1.333,24 para la venta, mientras que el dólar blue se ubica por encima del precio del oficial.

El dólar oficial se mantiene por encima de los $1.300.

El dólar oficial cotiza este jueves a $1.292,16 para la compra y $1.333,24 para la venta (en el Banco Nación a $1.325), tras una jornada de miércoles con una leve suba. En tanto, el blue se comercializa estable en torno a los $1.340.

El dólar no para de bajar: cayó $5 en medio de la volatilidad de las tasas

El tipo de cambio retrocede en plena expectativa por la licitación del Tesoro Nacional, que enfrenta vencimientos por $15 billones, y de la publicación del dato de inflación de julio por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ambos el próximo miércoles.

Con el envío de dinero del FMI, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $272,96 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

dólar blue billetes divisas
Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.292,16 para la compra y $1.333,24 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.285 para la compra y $1.325 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.320 para la compra y $1.340 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.722,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.317,66, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.318,06.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.345.

