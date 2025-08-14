14 de agosto de 2025 Inicio
Jair Bolsonaro negó haber liderado un complot golpista y pidió su absolución

En su alegato final ante la Corte Suprema, los abogados del expresidente afirmaron que no se presentó "evidencia sólida" en su contra y que la acusación de la Fiscalía está "basada en interpretaciones distorsionadas". La audiencia final del juicio podría ser en septiembre.

Bolsonaro cumple prisión domiciliaria desde el 5 de agosto.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro pidió ser absuelto en el juicio por el intento de golpe contra Luiz Inácio Lula da Silva y se declaró inocente de todos los cargos, argumentando que la acusación no se basa en "evidencia sólida" sino en "interpretaciones distorsionadas".

Hay 638 personas condenadas por los hechos de enero de 2023.
Los abogados del exmandatario presentaron este miércoles sus alegatos finales ante el Supremo Tribunal Federal (STF). En el documento de 197 páginas citado por AFP, afirmaron que "es inocente de todos los cargos presentados en la denuncia" y que "se demostró la absoluta falta de pruebas".

La defensa sostuvo que no hay pruebas firmes para demostrar que Bolsonaro actuó contra las instituciones democráticas o incitó a otros a hacerlo, y que el hecho de que Lula haya asumido como presidente es "una evidencia que elimina lo más esencial de las premisas acusatorias".

Para los abogados, quedó claro que Bolsonaro "determinó la transición, evitó el caos con (las protestas de) los camioneros y le dijo a sus electores que el mundo no acabaría el 31 de diciembre" de 2022, día en que finalizaba su mandato. "Siempre defendió y reafirmó la democracia y el Estado de Derecho", remarcaron.

"En ningún momento Jair Bolsonaro practicó cualquier conducta que tuviera por finalidad impedir o dificultar la toma de posesión del entonces presidente electo", aseguraron. En ese sentido, señalaron que no hay "configuración de crimen" y que la acusación de la Fiscalía está "basada en ilaciones e interpretaciones distorsionadas".

La presentación del alegato es el último paso procesal antes de la audiencia final del juicio, que se programaría para el mes de septiembre. Si es encontrado culpable, Bolsonaro, que está en prisión domiciliaria desde el 5 de agosto, podría enfrentar una condena de hasta 40 años de cárcel.

La Fiscalía pidió en julio que Bolsonaro y siete de sus colaboradores más cercanos sean condenados por los delitos de golpe de estado, intento de abolición del estado democrático de derecho, asociación armada para delinquir, daño calificado al patrimonio público y deterioro del patrimonio público.

