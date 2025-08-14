La provincia de Buenos Aires restringe la circulación de camiones durante el fin de semana Con el viernes 15 como día no laborable, Vialidad bonaerense limitará la circulación de camiones pesados en rutas. Por







La provincia de Buenos Aires restringe la circulación de camiones durante el fin de semana

Con el feriado del domingo 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y el agregado del viernes 15 como día no laborable con fines turísticos, miles de personas disfrutarán de un fin de semana extendido con la posibilidad de recorrer distintos puntos turísticos.

Ante el previsible incremento del tránsito, la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires dispuso restricciones para la circulación de camiones de más de siete toneladas en rutas clave durante el jueves, viernes y domingo.

El objetivo oficial es claro: facilitar el flujo vehicular y reducir riesgos de siniestros en jornadas donde el asfalto se llenará de autos. “Pedimos a los transportistas planificar sus viajes y a los conductores particulares respetar las indicaciones para que el fin de semana largo se desarrolle con normalidad”, señalaron desde el organismo vial.

Horarios de restricción Sentido a la Costa Atlántica : jueves 14, de 18:00 a 23:59; y viernes 15, de 06:00 a 14:00.

Sentido a CABA: domingo 17, de 14:00 a 23:59.

Rutas alcanzadas por la medida La restricción afectará la Autopista Buenos Aires–La Plata, la Autovía 2, la Ruta 11, la Ruta 36, la Ruta 56, la Ruta 63 y la Ruta 74, en los tramos que conectan con los principales balnearios bonaerenses.

Excepciones Quedarán exceptuados los transportes menores a siete toneladas y los vehículos vinculados a actividades esenciales, como traslado de alimentos perecederos, animales vivos, combustibles, medicinas, residuos patogénicos y servicios de emergencia, entre otros casos previstos. El operativo se suma a las acciones coordinadas con fuerzas de seguridad y organismos nacionales para reforzar controles y garantizar una circulación segura. Todo indica que, con las reservas hoteleras en alza y las playas como destino estrella, las rutas a la costa vivirán un nuevo “verano anticipado” en pleno agosto.