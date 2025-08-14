Elecciones 2025: José Luis Espert encabezará la lista de candidatos de Buenos Aires en octubre

El armador de La Libertad Avanza en territorio bonaerense, Sebastián Pareja, dio por hecho que el diputado irá primero en las legislativas nacionales. "La 2 va a ser una mujer, pero lo estamos definiendo", comentó. Diego Santilli, ya distanciado del PRO, iría tercero.

El jefe de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, confirmó que José Luis Espert encabezará la lista de candidatos bonaerenses para las elecciones legislativas nacionales, mientras que el segundo lugar lo ocupará una mujer cuyo nombre aún no se definió.

El oficialismo está enfocado en el lanzamiento de la campaña para los comicios bonaerenses de septiembre, que será este jueves con un acto en el club Atenas de La Plata, pero también ultima los detalles de las listas nacionales para octubre. Este domingo vence el plazo para la registración de candidatos para las generales.

"Hoy lanzamos oficialmente la campaña de la provincia de Buenos Aires. Vamos a presentar el equipo de trabajo, representado en las ocho cabezas de las ocho secciones electorales. Estarán los candidatos presentes, darán algún discurso representativo, y cerrará el acto el Presidente de la Nación", adelantó Pareja a Radio Mitre.

En cuanto a las listas para las elecciones de octubre, confirmó que "José Luis (Espert) es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional". También anticipó que "la dos va a ser una mujer", pero aclaró que "es algo que estamos definiendo entre mañana y el domingo".

Pareja señaló que se tratará de una candidata de LLA, mientras que el tercer lugar "seguramente sea (Diego) Santilli", ya distanciado del PRO. "En general los nombres están ahí dando vueltas, con lo cual ahora vamos a estar tomando las definiciones finales", sostuvo.

"La única definición que hoy te puedo garantizar es la de Espert, que lo venimos trayendo desde hace ya muchos meses. Después, lo demás son definiciones de lugares que tienen que ver más bien con alguna estrategia propia que otra cosa", explicó.

En ese sentido, agregó que el cuarto lugar "será otra mujer" y que el legislador Alejandro Finocchiaro "va a estar en la lista de diputados nacionales, seguramente", pero "no sé decir el lugar exacto hoy". Consultado sobre la posibilidad de que él mismo sea uno de los candidatos, el armador no lo descartó.

"Eso depende de la voluntad de Karina Milei y del equipo en general. Yo estoy muy consciente del lugar que ocupo y la oportunidad que tengo. Soy un agradecido de desempeñarme en este terreno con la libertad que lo hago. Si me toca ser candidato, lo seré; y si no, por supuesto que estoy haciendo lo que tengo que hacer", concluyó.