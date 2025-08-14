14 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Elecciones 2025: José Luis Espert encabezará la lista de candidatos de Buenos Aires en octubre

El armador de La Libertad Avanza en territorio bonaerense, Sebastián Pareja, dio por hecho que el diputado irá primero en las legislativas nacionales. "La 2 va a ser una mujer, pero lo estamos definiendo", comentó. Diego Santilli, ya distanciado del PRO, iría tercero.

Por

Espert volvió a acercarse a Milei en 2024.

El jefe de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, confirmó que José Luis Espert encabezará la lista de candidatos bonaerenses para las elecciones legislativas nacionales, mientras que el segundo lugar lo ocupará una mujer cuyo nombre aún no se definió.

El discurso de Milei cerrará el acto en La Plata.
Te puede interesar:

Con Milei a la cabeza, LLA se lanza en la Provincia de manera oficial

El oficialismo está enfocado en el lanzamiento de la campaña para los comicios bonaerenses de septiembre, que será este jueves con un acto en el club Atenas de La Plata, pero también ultima los detalles de las listas nacionales para octubre. Este domingo vence el plazo para la registración de candidatos para las generales.

"Hoy lanzamos oficialmente la campaña de la provincia de Buenos Aires. Vamos a presentar el equipo de trabajo, representado en las ocho cabezas de las ocho secciones electorales. Estarán los candidatos presentes, darán algún discurso representativo, y cerrará el acto el Presidente de la Nación", adelantó Pareja a Radio Mitre.

En cuanto a las listas para las elecciones de octubre, confirmó que "José Luis (Espert) es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional". También anticipó que "la dos va a ser una mujer", pero aclaró que "es algo que estamos definiendo entre mañana y el domingo".

Karina Milei, Javier Milei y Sebastián Pareja
Sebastián Pareja es el jefe de campaña de LLA para septiembre y octubre.

Sebastián Pareja es el jefe de campaña de LLA para septiembre y octubre.

Pareja señaló que se tratará de una candidata de LLA, mientras que el tercer lugar "seguramente sea (Diego) Santilli", ya distanciado del PRO. "En general los nombres están ahí dando vueltas, con lo cual ahora vamos a estar tomando las definiciones finales", sostuvo.

"La única definición que hoy te puedo garantizar es la de Espert, que lo venimos trayendo desde hace ya muchos meses. Después, lo demás son definiciones de lugares que tienen que ver más bien con alguna estrategia propia que otra cosa", explicó.

En ese sentido, agregó que el cuarto lugar "será otra mujer" y que el legislador Alejandro Finocchiaro "va a estar en la lista de diputados nacionales, seguramente", pero "no sé decir el lugar exacto hoy". Consultado sobre la posibilidad de que él mismo sea uno de los candidatos, el armador no lo descartó.

"Eso depende de la voluntad de Karina Milei y del equipo en general. Yo estoy muy consciente del lugar que ocupo y la oportunidad que tengo. Soy un agradecido de desempeñarme en este terreno con la libertad que lo hago. Si me toca ser candidato, lo seré; y si no, por supuesto que estoy haciendo lo que tengo que hacer", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Avanzan los proyectos que impulsan los gobernadores. 

Diputados dictaminó los proyectos de los gobernadores y LLA irrumpió con propuestas propias sobre la marcha

play

Guelar, tras sus insultos a Macri: "El acuerdo con LLA equivale a reconocer la desaparición del PRO"

Javier Milei hablará en La Plata. 

Milei arranca la campaña en la Provincia: los detalles del primer acto que prepara LLA en La Plata

Pablo Grillo será operado nuevamente para colocarle una prótesis craneal

Pablo Grillo será operado nuevamente para colocarle una prótesis craneal

como un boxeador groggy, milei uso la cadena nacional para intentar evitar el knock out

Como un boxeador groggy, Milei usó la cadena nacional para intentar evitar el knock out

“Están atacando todo lo que les molesta, aseguró Estela de Carlotto. 

Estela de Carlotto criticó a LLA por usar la consigna Nunca Más: "No saben qué hacer para humillarnos"

Rating Cero

Estas reiteradas cancelaciones y pausas evidencian la complejidad y las variaciones de rumbo que Marvel Studios enfrentó en su intento de expandir su universo.

Estuvo a punto de aparecer en Infinity War, tenía producciones planeadas pero Marvel lo borró del mapa: qué superhéroe es

La serie de Netflix que está llamando la atención de todos.
play

Una miniserie con solo 6 capítulos y cargada de misterio está siendo el tema del momento en Netflix: cuál es

Emanuel Ortega y Julieta Prandi están en pareja desde hace cinco años.

Emanuel Ortega explotó contra el biógrafo de Milei, quien cuestionó la condena contra Contardi

Joe Perry confirmó que Aerosmith no volverá a tocar en vivo.

Joe Perry confirmó que Aerosmith no volverá a tocar en vivo: "Steven Tyler no quiere salir de gira"

Chiquititas, 30 años después: cómo fue el fenómeno infantil creado por Cris Morena.
play

Chiquititas cumple 30 años: cómo fue el fenómeno infantil creado por Cris Morena que marcó a una generación

Este contenido generó múltiples reacciones positivas entre los suscriptores.
play

Está en Netflix, dura menos de una hora y media y es perfecta para ver en pareja

últimas noticias

Wilsterman perdió por 3 a 0 contra San Antonio Bulo Bulo, por la fecha 17 del torneo boliviano.

Un exjugador de Boca volvió del retiro y duró pocos minutos en cancha: fue expulsado por una dura patada

Hace 20 minutos
El discurso de Milei cerrará el acto en La Plata.

Con Milei a la cabeza, LLA se lanza en la Provincia de manera oficial

Hace 37 minutos
Esta corriente se enmarca dentro del auge del clean look.

No más máscara de pestañas: de qué se trata el ghost lashes, la nueva tendencia para lucir tus ojos

Hace 1 hora
La nueva evidencia permitirá ampliar la imputación contra Matías Jurado

Asesino serial en Jujuy: confirmaron la identidad de dos de las víctimas

Hace 1 hora
Las videollamadas quedaron instaladas en el mundo laboral.

¿Cómo se comportan los argentinos en las videollamadas laborales?

Hace 1 hora