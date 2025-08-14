Coach espiritual: quién es el nuevo novio de Jennifer Aniston y por qué sorprende a todos

España se consolidó como un destino predilecto para las celebridades internacionales, que encuentran en sus playas, paisajes y gastronomía el lugar ideal para descansar. La reciente llegada de Jennifer Aniston, la icónica actriz de 56 años, a Mallorca reafirma esta tendencia. Sin embargo, su visita llamó la atención no solo por su presencia, sino también por la compañía con la que llegó.

La inolvidable protagonista de la serie Friends fue vista en la isla junto a su nueva pareja, un coach espiritual llamado Jim Curtis. Esta información, publicada por la revista Lecturas en su última edición, sorprendió al público. La diferencia de profesiones y estilos de vida entre la actriz de Hollywood y el coach espiritual resultó el principal motivo del asombro.

La relación entre Aniston y Curtis rompe con el estereotipo de las parejas de celebridades, que suelen formarse entre personas del mismo círculo profesional. La elección de la actriz de compartir su vida con alguien de perfil más discreto y orientado al crecimiento personal despertó la curiosidad de sus seguidores y de los medios, que ahora buscan más detalles sobre esta inusual, pero aparentemente feliz, unión.

Jennifer Aniston volvió a convertirse en el centro de atención mediática, y esta vez no por un nuevo proyecto cinematográfico. La actriz, de 56 años, fue vista disfrutando de unas vacaciones en Mallorca, España, junto a una nueva pareja. Este viaje despertó gran interés, no solo por el destino, sino también por la identidad de su nuevo compañero, un coach espiritual y hipnoterapeuta llamado Jim Curtis.

La noticia, publicada inicialmente por la revista Lecturas y confirmada por varios medios, sorprendió al público. La relación de Aniston con Curtis muestra un perfil muy distinto al de sus parejas anteriores, conocidas por sus matrimonios con actores como Brad Pitt y Justin Theroux. Este cambio en sus preferencias resultó uno de los principales motivos de asombro general.

Jim Curtis se destaca como un profesional en el ámbito de la autoayuda y el desarrollo personal, reconocido por usar la hipnoterapia y el entrenamiento intuitivo para apoyar a sus clientes en la superación de ansiedades y bloqueos mentales. También escribió libros como "Guía de Manifestación Cuántica del Cambio", un manual que promueve la codificación de una nueva conciencia. Este enfoque en el bienestar y la sanación personal parece ser un punto clave en su relación con la actriz.

Jennifer Aniston y nueva pareja La actriz llegó a Mallorca acompañada de su nuevo novio, el coach espiritual Jim Curtis. Getty Images

Según fuentes cercanas a la pareja, Aniston y Curtis se conocieron por medio de un amigo en común y comenzaron su relación como amigos. La actriz ya conocía el trabajo de Curtis, pues leyó su libro y siempre mostró un gran interés por el bienestar y el desarrollo personal. La conexión entre ambos se profundizó con el tiempo, hasta que surgió un romance.

Las interacciones en redes sociales ofrecen pistas sobre el comienzo de su relación. Aniston sigue a Curtis en Instagram, al igual que sus amigas más cercanas, Courteney Cox y Lisa Kudrow. En mayo, la actriz compartió una imagen del libro de su actual pareja, reflejando un apoyo mutuo y un interés genuino en su trabajo.

Jennifer Aniston y nueva pareja España se consolidó como un destino predilecto para las celebridades internacionales, que encuentran en sus playas, paisajes y gastronomía el lugar ideal para descansar Getty images

La pareja apareció en varias ocasiones, no solo en Mallorca, sino también en otros lugares como el lujoso hotel Ventana Big Sur en California. Durante sus vacaciones en España, se sumaron amigos de la actriz, como el actor Jason Bateman y su esposa Amanda Anka, lo que indica que la relación se consolida y que Curtis forma parte del círculo íntimo de Aniston.

La vida personal de Jennifer Aniston siempre despertó gran atención, especialmente luego de su mediático divorcio de Brad Pitt. Con esta nueva relación, la actriz parece haber encontrado la felicidad junto a alguien con un perfil diferente, alguien que la acompaña en su camino de crecimiento personal y bienestar.