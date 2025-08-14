IR A
Ni tan buenos ni tan malos: cuál es la película animada que es furor en Netflix y reconvierte el concepto de villano

La propuesta que volvió a conquistar al público, se atreve a derribar reglas. Aquí, el villano es el protagonista, y su viaje demuestra que incluso los planes más perversos pueden esconder un corazón dispuesto a cambiar.

En el universo del cine animado estamos acostumbrados a que los roles sean claros: un héroe brillante que salva el día y un adversario oscuro decidido a arruinarlo todo. Ni tan buenos ni tan malos: ¿cuál es la película animada que arrasa en Netflix y le da un giro inesperado al concepto de villano?

En un mundo donde los superhéroes y los villanos siguen las reglas clásicas del bien contra el mal, esta producción rompe todos los esquemas. La historia sigue a un supervillano azul con un intelecto brillante y planes tan elaborados como cómicos, cuyo objetivo de derrotar a su archienemigo, Metro Man, termina dando un giro inesperado. Sin un héroe que lo enfrente, Megamente se enfrenta a la mayor crisis de su vida: encontrar un nuevo propósito y descubrir que ser “el malo” no es tan sencillo como pensaba.

La cinta cuenta con secuencias llenas de acción, humor y diálogos ingeniosos, reforzadas por una animación vibrante. En el tráiler se anticipan los cambios de narrativa y las escenas más divertidas, además de la química entre los personajes que hacen de esta cinta una favorita para todas las edades.

MEGAMENTE

Sinopsis de Megamente, la película que es de lo más visto en Netflix

Cuando el astuto supervillano Megamente por fin derrota a su archienemigo justiciero, comete un error que da vida a un nuevo villano decidido a destruir la ciudad, describe la sinopsis oficial.

Tráiler de Megamente

Embed - Megamente | Tráiler

Reparto de Megamente

La versión original cuenta con las voces de Will Ferrell como Megamente, Tina Fey como Roxanne Ritchi, Jonah Hill como Tighten y Brad Pitt como Metro Man. La combinación de talento cómico y carisma actoral aporta capas de humor y emotividad, transformando a esta película en una experiencia que trasciende el género de animación.

