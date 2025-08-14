Eva de Dominici salió al cruce de las críticas de la nueva película de Guillermo Francella La actriz protagoniza una escena de Homo Argentum que tiene un tratamiento particular sobre una denuncia por violencia de género.







La película se estrenará el viernes 14 de agosto en todos los cines. Redes Sociales

La actriz Eva de Dominici tuvo que aclarar una escena de la nueva película protagonizada por Guillermo Francella, que se estrena el jueves 14 de agosto.

La modelo salió al cruce de las críticas luego conocerse el tráiler de Homo Argentum, dirigida Mariano Cohn y Gastón Duprat, y detalló: "Gastón me había llamado para hacer otro personaje, pero cuando leí esta secuencia, me encantó porque no es lo que piensan. No es lo que parece".

La mediática coprotagoniza "piso 54", una de las historias de la ficción, donde interpreta a Ana, que es una mujer que realiza una denuncia falsa. Todo transcurre en un ascensor y se trataría de una forma de extorsión con una denuncia por violencia de género.

Embed En el programa Puro Show, en El Trece, Matías Vázquez adelantó su opinión sobre la producción: "La escena va a generar polémica. La película se estrena el 14 de agosto. ¿Qué va a pasar? Porque cuando ella dice ‘dame 50 mil dólares o digo que me violaste’. En la sociedad pasa eso”.

Embed Eva De Dominici habló en #PuroShow sobre su personaje en Homo Argentum y sobre más temas: "Muero por la Argentina".@puroshowok pic.twitter.com/qUaZP7eVYH — eltrece (@eltreceoficial) August 11, 2025 ¿Cuándo se estrena la película de Guillermo Francella? La película se estrena el próximo 14 de agosto en todos los cines del país y además del protagonismo de Guillermo Francella cuenta con varias estrellas invitadas. El elenco incluye a Eva de Dominici, Milo J, Migue Granados, Clara Kovacic, Vanesa González, Juan Luppi, Gastón Sofriti, Dalma Maradona y Guillermo Arengo. Se trata de 16 mini películas que hablan de la sociedad argentina y sus particularidades con un tono de humor.