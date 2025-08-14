14 de agosto de 2025 Inicio
Real Madrid presentó a Franco Mastantuono: la insólita explicación detrás de la elección de su nuevo número

En el día de su cumpleaños número 18, el exfutbolista de River fue presentado por el Merengue a dos meses de haberlo comprado. Ya pasó la revisión médica y su contrato será por seis temporadas.

La espera se terminó: el día de su cumpleaños número 18, Real Madrid presentó a Franco Mastantuono como nuevo jugador del Real Madrid. Tras pasar la revisión médica, se confirmó que usará la camiseta número 30.

Walter Mazzanti intenta escapar de la marca de los jugadores chilenos.
A Independiente no le salió una y perdió 1-0 en su visita a la U. de Chile por la ida de los octavos de final

A dos meses de haber sido adquirido por el conjunto español, el nacido en Azul firmó su contrato por seis temporadas junto a Florentino Pérez, el presidente. “Llega a nuestro club uno de los mayores talentos del fútbol. Hoy le damos la bienvenida a Franco Mastantuono. Estamos orgullosos de verte feliz y te sumas a la lista de los prestigiosos jugadores argentinos que se suman al Real Madrid”, señaló el mandamás del conjunto Merengue en la presentación ante la prensa.

Se me cumple un sueño llegar al Real Madrid. Voy a dejar la vida por esta camiseta que es mi sueño desde niño. Soy un hincha del Madrid dentro del campo. Gracias a Florentino, a Xabi y a todos los empleados del Real Madrid”, fueron las primeras palabras del jugador de la Selección argentina.

Lo curioso de su presentación, es el dorsal que usará la exjoya de River para estar a disposición de Xabi Alonso y entrenar junto al primer equipo, con quien estará ligado al primer equipo, que coincide con el mismo número que coincide con el que llevó en River antes de fichar por el conjunto blanco.

De acuerdo a lo que explicó Marca, el juvenil fue inscrito como jugador del Real Madrid Castilla, filial que juega en la Primera Federación, y usará la 30, ya que los dorsales superiores al 25 están reservados a los canteranos. Una medida que el Madrid ya utilizó con Vinicius Jr. en 2018. De esta manera, la numeración menor a los 25 quedaría libre, a la espera de una posible incorporación desde el mercado que llegue hasta el 2 de septiembre.

De igual modo, que haya sido inscripto al conjunto B madrileño, esto no implica que vaya a ser jugador del Castilla, como ocurre con los juveniles cuando se incorporan al primer equipo. “Que lleve el 30 no significa que vaya a jugar en ningún momento ni que tenga ningún vínculo con el Castilla. Es jugador del primer equipo a todos los efectos”, explicaron.

En la presentación de Franco Mastantuono, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, no solo destacó la nueva adquisición futbolística, sino que también hizo mención a River y al histórico futbolista, Alfredo Di Stéfano.

Este club tiene una vinculación histórica con el Real Madrid por la que muchos jugadores hemos compartido. En el club se forjaron muchas leyendas, entre ellas el siempre querido y recordado Alfredo Di Stéfano, quien fuera presidente de honor del Real Madrid”, indicó Pérez.

Durante su recorrido en el club, el mediocampista y el mandatario merengue pasearon juntos por las instalaciones y se sacaron una foto con el cuadro en memoria del exfutbolista. “Alfredo Di Stefano estaría feliz de este momento que une al Real Madrid y River. Estamos convencidos que contigo vamos a aumentar nuestro palmarés”, agregó el presidente madrileño.

Franco Mastantuono Alfredo Di Stefano Florentino Pérez

