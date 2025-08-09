Sin movimientos en la jornada del sábado, la divisa norteamericana opera en el Banco Nación a los mismos valores del viernes: $1.285 para la compra y $1.335 para la venta. En tanto, el dólar blue se mantiene estable y sigue siendo el más barato del mercado.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de agosto

El dólar oficial del Banco Nación no tiene operaciones en la jornada del sábado y cotiza a los mismos valores del viernes: $1.285 para la compra y $1.335 para la venta. La divisa norteamericana atravesó una jornada marcada por cierta estabilidad cambiaria, luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) concretara el desembolso de u$s2 mil millones . En tanto, el dólar el blue se comercializa en torno a los $1.325.

Preocupación económica: advierten que la actividad volvió a enfriarse en julio

Con el envío de dinero del FMI, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó una entrevista el jueves donde minimizó la fuerte suba semana del dólar y advirtió que "se trata de exagerar la situación desde ciertos lados" .

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $279,34 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28 .

El dólar oficial cotiza a $1.294,76 para la compra y $1.337,04 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.285 para la compra y $1.335 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue se mueve a $1.305 para la compra y $1.325 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.735,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.335,73, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.331,07.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.357.