Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de agosto

Sin movimientos en la jornada del sábado, la divisa norteamericana opera en el Banco Nación a los mismos valores del viernes: $1.285 para la compra y $1.335 para la venta. En tanto, el dólar blue se mantiene estable y sigue siendo el más barato del mercado.

Dólar hoy

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de agosto

El dólar oficial del Banco Nación no tiene operaciones en la jornada del sábado y cotiza a los mismos valores del viernes: $1.285 para la compra y $1.335 para la venta. La divisa norteamericana atravesó una jornada marcada por cierta estabilidad cambiaria, luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) concretara el desembolso de u$s2 mil millones. En tanto, el dólar el blue se comercializa en torno a los $1.325.

Advierten que la economía se enfrió en julio. 
Preocupación económica: advierten que la actividad volvió a enfriarse en julio

Con el envío de dinero del FMI, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $279,34 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de agosto

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de agosto

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.294,76 para la compra y $1.337,04 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.285 para la compra y $1.335 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue se mueve a $1.305 para la compra y $1.325 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.735,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.335,73, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.331,07.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.357.

