El dólar oficial del Banco Nación no tiene operaciones en la jornada del sábado y cotiza a los mismos valores del viernes: $1.285 para la compra y $1.335 para la venta. La divisa norteamericana atravesó una jornada marcada por cierta estabilidad cambiaria, luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) concretara el desembolso de u$s2 mil millones. En tanto, el dólar el blue se comercializa en torno a los $1.325.
Con el envío de dinero del FMI, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó una entrevista el jueves donde minimizó la fuerte suba semana del dólar y advirtió que "se trata de exagerar la situación desde ciertos lados".
En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $279,34 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.
dólar blue billetes divisas dólares
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de agosto
Freepik
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotiza a $1.294,76 para la compra y $1.337,04 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.285 para la compra y $1.335 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue se mueve a $1.305 para la compra y $1.325 para la venta.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.735,5.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.335,73, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.331,07.
Dólar futuro
El dólar futuro de agosto se vende a $1.357.