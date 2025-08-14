¿Así era la historia de las cigüeñas? Esta película es ideal para ver en familia, llegó a Netflix y divierte a todo el mundo

¿Así era la historia de las cigüeñas?, con humor, aventuras y un giro inesperado a la clásica leyenda, una nueva producción promete risas para chicos y grandes. Esta película es ideal para ver en familia, llegó a Netflix y divierte a todo el mundo.
Una cinta que llegó a la N roja se convirtió en una de las opciones aptas para todo público más vistas por familias de todo el mundo.
¿Así era la historia de las cigüeñas?, con humor, aventuras y un giro inesperado a la clásica leyenda, una nueva producción promete risas para chicos y grandes. Esta película es ideal para ver en familia, llegó a Netflix y divierte a todo el mundo.
El avance oficial, disponible en Netflix y YouTube, muestra un colorido universo animado, persecuciones aéreas, personajes excéntricos y el ingenio cómico que caracteriza a las producciones de Warner Animation Group. Además, la cinta combina comedia física, diálogos ingeniosos y una trama que cuestiona la forma en que entendemos la leyenda de las cigüeñas. Aunque mantiene un ritmo ágil y un gran atractivo visual, algunos críticos señalan que el mensaje sobre la familia y la cooperación es lo que realmente conecta con el público.
En Rotten Tomatoes cuenta con críticas mixtas, pero entre la audiencia familiar su valoración es mucho más alta, gracias a su humor universal y tierna historia.
En un mundo donde las cigüeñas ya no reparten bebés, sino paquetes para una gigante empresa de mensajería, Junior, la mejor cigüeña repartidora, está a punto de ser ascendida, hasta que por accidente activa la antigua máquina de hacer bebés y produce una adorable niña no autorizada. Junto a su amiga humana Tulip, Junior deberá emprender un viaje lleno de obstáculos para entregar a la pequeña antes de que su jefe se entere.