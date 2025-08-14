IR A
¿Así era la historia de las cigüeñas? Esta película es ideal para ver en familia, llegó a Netflix y divierte a todo el mundo

Una cinta que llegó a la N roja se convirtió en una de las opciones aptas para todo público más vistas por familias de todo el mundo.

¿Así era la historia de las cigüeñas?

¿Así era la historia de las cigüeñas?, con humor, aventuras y un giro inesperado a la clásica leyenda, llegó a Netflix una opción para toda la familia.

¿Así era la historia de las cigüeñas?, con humor, aventuras y un giro inesperado a la clásica leyenda, una nueva producción promete risas para chicos y grandes. Esta película es ideal para ver en familia, llegó a Netflix y divierte a todo el mundo.

Ni tan buenos ni tan malos: cuál es la película animada que es furor en Netflix y reconvierte el concepto de villano

El avance oficial, disponible en Netflix y YouTube, muestra un colorido universo animado, persecuciones aéreas, personajes excéntricos y el ingenio cómico que caracteriza a las producciones de Warner Animation Group. Además, la cinta combina comedia física, diálogos ingeniosos y una trama que cuestiona la forma en que entendemos la leyenda de las cigüeñas. Aunque mantiene un ritmo ágil y un gran atractivo visual, algunos críticos señalan que el mensaje sobre la familia y la cooperación es lo que realmente conecta con el público.

En Rotten Tomatoes cuenta con críticas mixtas, pero entre la audiencia familiar su valoración es mucho más alta, gracias a su humor universal y tierna historia.

Cigüeñas: La historia que no te contaron

Sinopsis de Cigüeñas: La historia que no te contaron, la película ideal para toda la familia que está en Netflix

En un mundo donde las cigüeñas ya no reparten bebés, sino paquetes para una gigante empresa de mensajería, Junior, la mejor cigüeña repartidora, está a punto de ser ascendida, hasta que por accidente activa la antigua máquina de hacer bebés y produce una adorable niña no autorizada. Junto a su amiga humana Tulip, Junior deberá emprender un viaje lleno de obstáculos para entregar a la pequeña antes de que su jefe se entere.

Tráiler de Cigüeñas: La historia que no te contaron

Embed - CIGÜEÑAS: LA HISTORIA QUE NO TE CONTARON - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures

Reparto de Cigüeñas: La historia que no te contaron

  • Andy Samberg como Junior (voz en inglés)
  • Katie Crown como Tulip
  • Kelsey Grammer como Hunter
  • Jennifer Aniston y Ty Burrell (voz de los Gardner)
  • Keegan-Michael Key y Jordan Peele como los lobos
