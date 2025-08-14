Juli Poggio compartió su solución para terminar con el hambre mundial y se viralizó

La modelo reflexionó acerca de la pobreza y desigualdad en el mundo entero y su opinión dio que hablar en redes sociales. "El vaticano está lleno de oro y dinero y la gente va a rezar por los pobres", analizó.

La actriz Julieta Poggio habló por primera vez públicamente sobre temas sensibles como la pobreza y la desigualdad social a nivel global, y compartió su perspectiva sobre las causas estructurales de estas problemáticas y propuso una polémica solución que generó una fuerte repercusión en redes sociales.

"A mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, la pobreza, ¿no? Y la desigualdad. Cómo el Vaticano está lleno de oro y de dinero y la gente va a rezar ahí por los pobres y hay tanta gente pobre y no se puede, como, repartir todo ese dinero ", indicó Poggio en una entrevista con Mariano Iúdica en Infobae.

Poggio llamó a “romper las iglesias y como que se termine el hambre mundial" y agregó que le llama “mucho la atención. Como hay tanta gente tan, tan, tan rica y tanta gente tan pobre. La desigualdad. Ojalá la tengan, porque es algo que no tiene mucha explicación... Debería de haber alguna forma de equiparar todo eso ".

Sin embargo, las redes sociales se quejaron de su comentario: “Es un pensamiento que tuvimos muchos a los 11/12 años de edad”, “¿Por qué no se pueden a estudiar?”, “Lean libros, no sean ignorantes”, “Es cualquier cosa”.

Juli Poggio sugirió romper las iglesias para que se termine el hambre mundial: "El Vaticano está lleno de oro y dinero, ¿por qué no se puede repartir?" pic.twitter.com/FYzB7RNlEJ

La actriz y bailarina Julieta Poggio protagonizó este martes un momento viral en las redes sociales cuando deslizó un comentario sobre Eugenia "China" Suárez que sorprendió a todos por la tranquilidad con la que lo emitió.

Durante la transmisión del programa Rumis, que sale por el canal La Casa Stream, jugaron al Rosco, el popular juego de Pasapalabra, y la exparticipante de Gran Hermano respondió con total ingenuidad.

“Contiene I: mujer que se fija en las parejas de otras personas”, leyó al aire Lizardo Ponce la consigna del desafío y Poggio sin dudar respondió: “China Suárez”.

El comentario provocó una explosión de risas en el estudio y el influencer tuvo que detener el juego unos segundos para recuperarse y luego declarar la respuesta como incorrecta: “Va incorrecta amiga, perdón. La respuesta era Tatiana”.

En su defensa, Juli sostuvo que la consigna era confusa: “Capciosa, pregunta capciosa”. Sin embargo, el programa determinó que la respuesta correcta era Tatiana, un término popularizado por el influencer Martín Cirio para describir a mujeres que buscan hombres comprometidos.

El clip se viralizó en minutos, con reacciones en X tales como “Me hizo el día”, “Juli Poggio mi animal espiritual” y “Nosotros lo pensamos y ella lo dijo”.