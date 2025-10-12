Este superhéroe de Marvel tenía planes muy distintos pero su actor hizo que sea clave para los Vengadores: quién es

En Marvel no estaban seguros de que uno de los miembros de los Vengadores fuese a resonar con el público, y el plan original era reducir su presencia al máximo.

El guionista de Los Vengadores, Zak Penn, relató en su día a The Hollywood Reporter cómo la intención original era que Thor tuviera un papel muy reducido en el Universo Cinematográfico de Marvel.

El Universo Cinematográfico de Marvel se acerca a las dos décadas de existencia. En ese tiempo, la franquicia se ha convertido en la más exitosa de Hollywood, a pesar de que estos últimos años sea un gigante con pies de barro que no reconecta con las sensaciones anteriores, cuando los Vengadores eran el epicentro indiscutible del UCM.

La franquicia se erigió a base de apuestas, empezando por I ron Man , cuya película y elección de Robert Downey Jr . tras el mayor bache de su carrera fue todo un salto de fe para Marvel antes incluso de ser adquirida por Disney .

Aquello salió bien, pero no fue el último dilema al que se enfrentó la Casa de las Ideas en tiempos en los que no podían usar a sus personajes más conocidos: tanto Spider-Man como los 4 Fantásticos y los X-Men habían visto sus derechos cedidos a otros estudios .

Necesitando recurrir a personajes que eran menos conocidos para el gran público , el estudio fue dando forma al plan de los Vengadores y a presentarlos, a casi todos, de forma individualizada en sus propias películas, incluyendo a uno en el que no había mucha fe: Thor .

"Originalmente, intentaba reducir la presencia de Thor en la película. Recuerdo a Chris Hemsworth caminando por las oficinas de Marvel y pensar: '¡Dios mío, ese tipo es Thor!'. Una vez que quedó claro que no, que esto iba a funcionar y que estaban entusiasmados, no reduje la participación de Thor en el guion".

Thor no solo demostró no ser un eslabón débil, sino todo lo contrario. El personaje de Chris Hemsworth ha resistido cambios tonales radicales y se mantiene como uno de los personajes originales del UCM en activo.

El Dios del Trueno regresará a la gran pantalla en Avengers: Doomsday a finales de 2026 para demostrar una vez más por qué una buena elección de casting puede ser lo que impulse por completo a un personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel.