IR A
IR A

Este superhéroe de Marvel tenía planes muy distintos pero su actor hizo que sea clave para los Vengadores: quién es

En Marvel no estaban seguros de que uno de los miembros de los Vengadores fuese a resonar con el público, y el plan original era reducir su presencia al máximo.

El guionista de Los Vengadores

El guionista de Los Vengadores, Zak Penn, relató en su día a The Hollywood Reporter cómo la intención original era que Thor tuviera un papel muy reducido en el Universo Cinematográfico de Marvel.

El Universo Cinematográfico de Marvel se acerca a las dos décadas de existencia. En ese tiempo, la franquicia se ha convertido en la más exitosa de Hollywood, a pesar de que estos últimos años sea un gigante con pies de barro que no reconecta con las sensaciones anteriores, cuando los Vengadores eran el epicentro indiscutible del UCM.

Avengers: Doomsday promete no solo una acción sin precedentes, sino también el cierre de una era en el UCM, marcando el final de la saga del multiverso. 
Te puede interesar:

¿El sueño de los fans? Esta es la batalla épica de Marvel que podría darse en Avengers Doomsday

La franquicia se erigió a base de apuestas, empezando por Iron Man, cuya película y elección de Robert Downey Jr. tras el mayor bache de su carrera fue todo un salto de fe para Marvel antes incluso de ser adquirida por Disney.

Aquello salió bien, pero no fue el último dilema al que se enfrentó la Casa de las Ideas en tiempos en los que no podían usar a sus personajes más conocidos: tanto Spider-Man como los 4 Fantásticos y los X-Men habían visto sus derechos cedidos a otros estudios.

Qué actor hizo que su superhéroe pase a ser fundamental en el universo de Marvel

Necesitando recurrir a personajes que eran menos conocidos para el gran público, el estudio fue dando forma al plan de los Vengadores y a presentarlos, a casi todos, de forma individualizada en sus propias películas, incluyendo a uno en el que no había mucha fe: Thor.

thor marvel.webp

El guionista de Los Vengadores, Zak Penn, relató en su día a The Hollywood Reporter cómo la intención original era que Thor tuviera un papel muy reducido en el Universo Cinematográfico de Marvel. También contó cómo la llegada de Chris Hemsworth hizo dar un giro de 180º a sus esquemas:

"Originalmente, intentaba reducir la presencia de Thor en la película. Recuerdo a Chris Hemsworth caminando por las oficinas de Marvel y pensar: '¡Dios mío, ese tipo es Thor!'. Una vez que quedó claro que no, que esto iba a funcionar y que estaban entusiasmados, no reduje la participación de Thor en el guion".

Thor no solo demostró no ser un eslabón débil, sino todo lo contrario. El personaje de Chris Hemsworth ha resistido cambios tonales radicales y se mantiene como uno de los personajes originales del UCM en activo.

El Dios del Trueno regresará a la gran pantalla en Avengers: Doomsday a finales de 2026 para demostrar una vez más por qué una buena elección de casting puede ser lo que impulse por completo a un personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel.

thorrr.webp
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Olsen y una solicitud a la compañía.

Elizabeth Olsen pidió por una historia particular de Marvel y tiene a todos en vilo: cuál es

Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa en los fanáticos.
play

La filtración de una foto del set de Spider-Man: Brand New Day confirmó un regreso a Marvel

El actor se refirió a la posibilidad de trabajar en la gran industria.

Mark Wahlberg reveló que nunca podría trabajar en Marvel por un insólito motivo: cuál es

En mayo de 2016 se supo que la cadena había decidido cancelar los proyectos.

Marvel tenía planes de desarrollar una serie spin off pero se canceló después del primer episodio: ¿de qué se trataba?

Elizabeth Olsen, Gwyneth Paltrow y Scarlett Johansson llevan años fuera del UCM.
play

La actriz que regresa a Marvel luego de años de espera: "Siempre quiero volver..."

La misteriosa cinta, conocida solo como “película de Marvel sin título”, tenía una fecha reservada para el 23 de julio de 2027.

Marvel planificó una película para 2027 que no tenía título, pero fue cancelada: ¿qué pasó?

últimas noticias

Pilar tiene que juntar fondos para continuar su tratamiento contra la leucemia en Roma

Tiene 9 años y lucha contra la leucemia desde los 5: ahora, necesita ayuda para realizar un tratamiento innovador en Roma

Hace 6 minutos
La configuración es reversible y ofrece mayor control sobre la información personal.

Adiós a Facebook: cómo restringir mi perfil

Hace 13 minutos
Qué emojis de Whatsapp son los más usados por las personas infieles según la inteligencia artificial

Qué emojis de Whatsapp son los más usados por las personas infieles según la inteligencia artificial

Hace 24 minutos
Ocurrió en Villa Serrana. Varias personas resultaron heridas y debieron ser evacuadas. 

Tragedia en una iglesia evangelista de Córdoba: una nena de 1 año y otra de 5 murieron en un incendio

Hace 33 minutos
El club planea repatriarlo como parte de su estrategia de apostar por jóvenes formados en su cantera.

Bombazo: el futbolista de la Selección argentina que podría jugar en Real Madrid

Hace 45 minutos