River - Sarmiento de Junín, por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV Con 8 bajas entre suspensiones y convocados a las Selecciones, el Millonario buscará volver al triunfo tras tres derrotas en el torneo local. Por su parte, el Verde necesita ganar para alejarse de la zona de descenso.







River jugará este domingo por la tarde ante Sarmiento de Junín, correspondiente a la 12° fecha del Torneo Clausura de la Zona B, en un Monumental que volverá a reencontrarse con Lucas Pratto, uno de los ganadores de la última Copa Libertadores del Millonario.

El conjunto de Núñez buscará la victoria para revertir la pésima imagen que dejó en los últimos tres encuentros en el torneo local ya que viene de tres derrotas consecutivas y necesita ganar para sumar por Tabla Anual. La visita, en tanto, llega tras dos caídas y la motivación de alejarse de la zona de descenso.

Para este choque, Marcelo Gallardo llega con un plantel diezmado: tiene 8 bajas por las convocatorias a los amistosos de las Selecciones mayores (Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda), la Selección argentina Sub – 20 (Ian Subriabe) y suspensiones (suspensión).

En ese marco, el DT se tendrá que arreglar con lo que tiene para armar el once inicial. Para ello, Milton Casco será el lateral izquierdo, Fabricio Bustos hará lo propio por derecha en lugar de Montiel. Por otra parte, Agustín De la Cuesta le ganó la pulseada a Enzo Pérez, quien no llegó a recuperarse, y será el cinco titular.

En la mitad de la cancha, Santiago Lencina irá desde el arranque, y la buena noticia para Gallardo pasa en la delantera, quien contará con el regreso de Maxi Salas. Es por ello que la duda final para delinear el equipo está en quién acompañará al ex – Racing: Sebastián Driussi, ya con el alta médica tras superar su desgarro, Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja.