River - Sarmiento de Junín, por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

River jugará este domingo por la tarde ante Sarmiento de Junín, correspondiente a la 12° fecha del Torneo Clausura de la Zona B, en un Monumental que volverá a reencontrarse con Lucas Pratto, uno de los ganadores de la última Copa Libertadores del Millonario.
El conjunto de Núñez buscará la victoria para revertir la pésima imagen que dejó en los últimos tres encuentros en el torneo local ya que viene de tres derrotas consecutivas y necesita ganar para sumar por Tabla Anual. La visita, en tanto, llega tras dos caídas y la motivación de alejarse de la zona de descenso.
Para este choque, Marcelo Gallardo llega con un plantel diezmado: tiene 8 bajas por las convocatorias a los amistosos de las Selecciones mayores (Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda), la Selección argentina Sub – 20 (Ian Subriabe) y suspensiones (suspensión).
En ese marco, el DT se tendrá que arreglar con lo que tiene para armar el once inicial. Para ello, Milton Casco será el lateral izquierdo, Fabricio Bustos hará lo propio por derecha en lugar de Montiel. Por otra parte, Agustín De la Cuesta le ganó la pulseada a Enzo Pérez, quien no llegó a recuperarse, y será el cinco titular.
En la mitad de la cancha, Santiago Lencina irá desde el arranque, y la buena noticia para Gallardo pasa en la delantera, quien contará con el regreso de Maxi Salas. Es por ello que la duda final para delinear el equipo está en quién acompañará al ex – Racing: Sebastián Driussi, ya con el alta médica tras superar su desgarro, Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja.
Por su parte, el Verde, irá en busca de dar el batacazo en el Monumental ya que necesita sumar de a tres ya que la derrota por 1 a 0 ante Gimnasia de La Plata lo complicó en todas las tablas: está 26° en la anual, con 27 puntos; marcha 28° en la de promedios, con 1.000; y quedó noveno en la Zona B, con 12 unidades, justo por detrás del conjunto platense.
Además, será un choque especial para el delantero Lucas Pratto, quien regresará al Monumental para reencontrarse con los hinchas que guardan un gran recuerdo por el Oso, uno de los jugadores claves para obtener la Libertadores del 2018.
River – Sarmiento: hora y televisión
- Hora: 19:15
- Estadio: Monumental
- Televisión: TNT Sports
- Árbitro: Sebastián Zunino
- VAR: Leandro Rey Hilfer
River – Sarmiento: probables formaciones
- River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Nacho Fernández, Agustín De la Cuesta, Giuliano Galoppo; Santiago Lencina; Maxi Salas y Facundo Colidio o Sebastián Driussi o Miguel Borja. D. T: Marcelo Gallardo.
- Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Carlos Villalba, Yair Arismendi; Iván Morales y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava.