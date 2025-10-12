IR A
IR A

Esta serie de época situada en Suecia muestra la historia de las mujeres policias y es tendencia en Netflix: cómo se llama

Un drama histórico que indaga en obstáculos invisibles, tensiones y la fuerza de quienes enfrentaron discriminación en una época marcada por el machismo.

Una serie de época situada en Suecia muestra la historia de las mujeres policías y es tendencia en Netflix

Una serie de época situada en Suecia muestra la historia de las mujeres policías y es tendencia en Netflix

Esta serie de época situada en Suecia muestra la historia de las mujeres policías y es tendencia en Netflix: ambientada en 1958, el camino de las protagonistas refleja la lucha por la igualdad y la perseverancia en un entorno que no estaba preparado para recibirlas. ¿Cómo se llama?

Ahora llegó un nuevo lanzamiento de Corea del Sur, se trata de la serie El genio y los deseos, que está siendo furor en Netflix. Una serie televisiva de comedia y romance.
Te puede interesar:

El genio y los deseos es el k-drama del momento en Netflix: cuál es la historia

En un contexto de escasez de personal, el departamento de policía de Estocolmo decide incorporar a su primer grupo de agentes femeninas. Estas pioneras son asignadas al distrito de Klara, conocido por su alta criminalidad, con la esperanza de que abandonen rápidamente. Sin embargo, enfrentan no solo la resistencia de sus compañeros varones, sino también la desaprobación de la sociedad y los medios de comunicación.

El guion de la serie, creado por Patrik Ehrnst y Rojda Sekersöz, toma como base hechos reales y las vivencias de las primeras mujeres policías en Estocolmo, específicamente en el distrito de Klara, conocido por ser uno de los más difíciles de la ciudad. Las autoridades, con la intención de desanimarlas, las enviaron a esta zona problemática, esperando que abandonaran su trabajo. Sin embargo, las protagonistas mostraron una firmeza y compromiso que desafió tanto a la institución como a los prejuicios de la sociedad, convirtiéndose en un símbolo de coraje y resistencia.

La nueva brigada

Sinopsis de La nueva brigada, la serie sueca de mujeres policias furor en Netflix

En la Suecia de los 50, un departamento de policía con escasez de personal lanza un experimento para incorporar a su primer grupo de agentes femeninas. Inspirada en hechos reales, reza la sinopsis oficial.

Tráiler de La nueva brigada

Embed - LA NUEVA BRIGADA | ANUNCIO SERIE TRAILER ESPAÑOL | 3 Octubre/25 - NETFLIX

Reparto de La nueva brigada

El elenco principal de La nueva brigada incluye:

  • Josefin Asplund
  • Agnes Westerlund Rase
  • Malin Persson
  • Christopher Wagelin
  • Rasmus Luthander
  • Cilla Thorell
  • Hannes Fohlin
  • Jimmy Lindström
  • Peter Eriksson
  • Pablo Leiva Wenger

Estos actores dan vida a los personajes en una producción que ha sido elogiada por su interpretación y fidelidad histórica.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta serie francesa de época tiene solo ocho capítulos.
play

Asesino, traición y pocos capítulos: esta es la serie de Netflix que le encanta a todos

Richard Armitage y Hannah John-Kamen lideran un elenco que brilla en cada episodio.
play

Está en Netflix, es una serie súper corta y te mantiene atrapado cada segundo

Netflix busca revolucionar el género de las docuseries, mezclando realidad y ficción.
play

Está en Netflix y es una de las producciones más aterradoras del último tiempo

De qué se trata esta imperdible serie de Netflix.
play

La serie canadiense que es furor en Netflix: tiene 8 capítulos y es espectacular

Justamente, en octubre de este año se estrenó una película estadounidense que promete poner los pelos de punta y mantener a los espectadores al borde del asiento
play

Esta película de terror psicológico llegó a lo más visto de Netflix y es furor: de cuál se trata

Se fueron sumando a Netflix diversas Películas con historias épicas
play

Dos personajes muy conocidos tienen una nueva película juntos que llegó a Netflix y ya es lo más visto: de cuál se trata

últimas noticias

La configuración es reversible y ofrece mayor control sobre la información personal.

Adiós a Facebook: cómo restringir mi perfil

Hace 10 minutos
Qué emojis de Whatsapp son los más usados por las personas infieles según la inteligencia artificial

Qué emojis de Whatsapp son los más usados por las personas infieles según la inteligencia artificial

Hace 21 minutos
Ocurrió en Villa Serrana. Varias personas resultaron heridas y debieron ser evacuadas. 

Tragedia en una iglesia evangelista de Córdoba: una nena de 1 año y otra de 5 murieron en un incendio

Hace 30 minutos
El club planea repatriarlo como parte de su estrategia de apostar por jóvenes formados en su cantera.

Bombazo: el futbolista de la Selección argentina que podría jugar en Real Madrid

Hace 42 minutos
play

Impresionante choque múltiple en Retiro: perdió el control y embistió a cuatro autos y un colectivo

Hace 46 minutos