Esta serie de época situada en Suecia muestra la historia de las mujeres policias y es tendencia en Netflix: cómo se llama

Esta serie de época situada en Suecia muestra la historia de las mujeres policías y es tendencia en Netflix: ambientada en 1958, el camino de las protagonistas refleja la lucha por la igualdad y la perseverancia en un entorno que no estaba preparado para recibirlas. ¿Cómo se llama?

En un contexto de escasez de personal, el departamento de policía de Estocolmo decide incorporar a su primer grupo de agentes femeninas. Estas pioneras son asignadas al distrito de Klara, conocido por su alta criminalidad, con la esperanza de que abandonen rápidamente. Sin embargo, enfrentan no solo la resistencia de sus compañeros varones, sino también la desaprobación de la sociedad y los medios de comunicación.

El guion de la serie, creado por Patrik Ehrnst y Rojda Sekersöz, toma como base hechos reales y las vivencias de las primeras mujeres policías en Estocolmo, específicamente en el distrito de Klara, conocido por ser uno de los más difíciles de la ciudad. Las autoridades, con la intención de desanimarlas, las enviaron a esta zona problemática, esperando que abandonaran su trabajo. Sin embargo, las protagonistas mostraron una firmeza y compromiso que desafió tanto a la institución como a los prejuicios de la sociedad, convirtiéndose en un símbolo de coraje y resistencia.

La nueva brigada

Sinopsis de La nueva brigada, la serie sueca de mujeres policias furor en Netflix En la Suecia de los 50, un departamento de policía con escasez de personal lanza un experimento para incorporar a su primer grupo de agentes femeninas. Inspirada en hechos reales, reza la sinopsis oficial.

Tráiler de La nueva brigada Embed - LA NUEVA BRIGADA | ANUNCIO SERIE TRAILER ESPAÑOL | 3 Octubre/25 - NETFLIX Reparto de La nueva brigada El elenco principal de La nueva brigada incluye: Josefin Asplund

Agnes Westerlund Rase

Malin Persson

Christopher Wagelin

Rasmus Luthander

Cilla Thorell

Hannes Fohlin

Jimmy Lindström

Peter Eriksson

Pablo Leiva Wenger Estos actores dan vida a los personajes en una producción que ha sido elogiada por su interpretación y fidelidad histórica.