Desesperada búsqueda de un nene de 5 años tras el femicidio de su madre y su abuela: sospechan que se lo llevó su padre

La justicia de Córdoba lanzó una Alerta Sofía para dar con el paradero de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta. Luna Giardina, una de las víctimas, tenía botón de antipánico y había escapado de Uruguay hace tres años, ya que Pablo Laurta había intentado ahorcarla.

Un nene de cinco años es buscado desesperadamente tras el doble crimen de su mamá y abuela en el barrio Villa Serrana, en la provincia de Córdoba. Se estima que su padre, presunto autor de los femicidios se lo llevó.

Quién es Pablo Laurta, el presunto autor del doble crimen de Córdoba que habría secuestrado a su hijo

Por el hecho, como el hombre, identificado como Pablo Laurta , es de nacionalidad uruguaya la Justicia argentina activó el Alerta Sofía y de búsqueda internacional para dar con el paradero de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta , por el asesinato de Luna Giardina, la madre del niño, y Mariel Zamudio.

El doble crimen se cometió este sábado por la mañana cuando el presunto agresor, de nacionalidad uruguaya, habría llegado a la casa en la calle San Pedro de Toyos donde vivía su expareja (Giardina), junto a su suegra (Zamudio) y el pequeño, mató a las mujeres con un arma de fuego y luego se llevó al hijo que tuvo con Luna.

“La Unidad Judicial Homicidios pide colaboración para dar con el paradero de Pedro Teodoro Rodriguez Laurta, de 5 años, quien fue sustraído del domicilio de su madre -sito en el barrio Villa Serrana de la ciudad de Córdoba – con fecha 11 de octubre de 2025. Se sospecha que quien se llevó al niño es el padre, de nacionalidad uruguaya y que intenta pasar a ese país”, informó el Ministerio Público Fiscal cordobesa.

Búsqueda de un nene de 5 años: los antecedentes de violencia de su padre

Lamentablemente el brutal femincidio está relacionado a un contexto de antecedentes de violencia de género: Pablo Laurta había sido agresivo con su expareja y madre de su hijo.

Luna Giardina había escapado de Uruguay con su hijo, Pedro, hacía casi tres años, luego de que Laurta intentara ahorcarla en una ocasión anterior. “Se hicieron varias denuncias ya en nuestro país contra él y tenía un botón antipánico, pero la mujer que no llegó a presionarlo cuando este hombre ingresó para cometer el doble femicidio”, explicó la periodista Yanina Álvarez en Argentina en Vivo por C5N.

Según detallaron, el presunto autor de los crímenes es señalado como el creador de una cuenta en redes sociales denominada “Varones Unidos”.