El look fresco de Pampita durante un paseo: un vestido color chocolate con espalda descubierta

La modelo, que está disfrutando de unas vacaciones en Nueva York junto a sus hijos más chicos, posó desde Central Park con un estilo boho chic que deslumbró a sus seguidores.

Pampita marcó tendencia con un look ligero y descontracturado.

Redes Sociales

Pampita se tomó unos días de descanso para pasar unas vacaciones soñadas en Nueva York con sus dos hijos más chicos, Benicio Vicuña y Ana García Moritán. La modelo compartió varias fotos del viaje en redes sociales y deslumbró a sus seguidores con un look fresco y veraniego.

Para combatir el calor neoyorquino y estar cómoda durante su paseo por Central Park, Pampita eligió un vestido color chocolate de estilo boho chic y espalda descubierta. La tela fluida y ligera y el corte amplio de la falda le aportaron movimiento y ayudaron a darle un aire relajado y sofisticado.

Para complementar el vestido, usó un cinturón ancho de color marrón claro con detalles bordados y largos flecos que sumaron un contraste de color y textura. Además, llevó un bolso tipo saddle bag o bolso de montar, también en tonos marrones y con flecos que armonizaban con el estilo bohemio de la ropa.

Pampita completó el conjunto con unas botas estilo cowboy en tonos camel, a juego con el cinturón y el bolso, además de unas gafas de sol redondas y algunas pulseras en color dorado. También optó por llevar el pelo suelto y un maquillaje sencillo y discreto.

Pampita en Nueva York

La "traición" de la China Suárez a Pampita en las redes

La relación entre Pampita y la China Suárez pasó por todos los estados posibles. Después de la guerra declarada tras el escándalo del motorhome, las dos decidieron dejar atrás sus diferencias por el bien de la familia ensamblada, pero en los últimos días se reveló una "traición" de la ex Casi Ángeles.

La periodista Vicky Braier, más conocida como Juariu, descubrió que la China dejó de seguir a Pampita en Instagram. Esto indicaría que, a menos de su parte, se rompió la tregua. Sin embargo, la modelo y conductora no pareció inmutarse: no solo mantiene el follow a la China, sino también a Wanda Nara y Mauro Icardi.

