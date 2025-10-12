Donald Trump viaja a Medio Oriente para recibir a los rehenes en Israel y sellar el acuerdo de paz en Gaza El presidente estadounidense llega este lunes a Tel Aviv, donde dará un discurso ante el Parlamento. Luego encabezará una cumbre en Egipto con otros líderes mundiales para firmar un "documento que pone fin a la guerra". Por







Trump se reunirá con Benjamin Netanyahu y mandatarios europeos. Imágenes Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja este domingo a Medio Oriente para sellar el acuerdo de paz entre Hamás e Israel que permitió alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza, mientras crece la expectativa por la inminente liberación de los rehenes que aún siguen secuestrados.

Su vice, J.D. Vance, confirmó este domingo a NBC que "el presidente planea viajar a Oriente Medio para recibir a los rehenes el lunes por la mañana". "No se puede decir con exactitud cuándo serán liberados, pero tenemos toda la expectativa de que recibirá a los rehenes a principios de la próxima semana", sostuvo.

La gira de Trump por Medio Oriente tendrá dos paradas. La primera será en Israel: aterrizará en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv a las 9:20 de lunes, hora local, y será recibido con una breve ceremonia. Luego se dirigirá a Jerusalén para visitar la Knéset, el Parlamento israelí.

Allí mantendrá una bilateral con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y ambos se reunirán con familiares de rehenes que le agradecerán sus gestiones para el acuerdo de paz. Finalmente, a las 11, dará un discurso en el recinto ante los legisladores.

Pasado el mediodía, Trump volará a la ciudad de Sharm el Sheij, en Egipto, para encabezar una cumbre junto a más de 20 líderes mundiales. Además del mandatario egipcio, Abdelfatá al Sisi, participarán el presidente español, Pedro Sánchez; su par francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.