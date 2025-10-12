12 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El fuerte cruce de Guillermo Francos con un vecino de Mar del Plata: "Estás loco"

El hombre insultó al jefe de Gabinete durante la recorrida del presidente Javier Milei y sus candidatos por la ciudad balnearia. El funcionario se retiró haciéndole el gesto de "fuck you".

Por
El enfrentamiento quedó grabado por otros vecinos.

El enfrentamiento quedó grabado por otros vecinos.

Redes sociales

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, protagonizó un fuerte cruce con un vecino de Mar del Plata que lo increpó durante la visita que hizo junto al presidente Javier Milei y sus candidatos a esa ciudad balnearia: el funcionario quedó grabado mientras le decía "estás loco" y le hacía el gesto de "fuck you".

Te puede interesar:

La Cámara Nacional Electoral revocó la sentencia y Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza

La secuencia ocurrió entre las 18 y las 19 del martes en las inmediaciones del Hotel Hermitage. Francos viajó a Mar del Plata para acompañar al mandatario junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los candidatos Diego Santilli y Karen Reichardt, y el armador oficialista Sebastián Pareja.

Mientras estaba parado en la calle junto a los autos de la comitiva oficial, un vecino comenzó a gritarle desde atrás de las vallas de seguridad ubicadas en la vereda de enfrente. "La van a tener que pagar. La historia se las va a cobrar, a todos ustedes", afirmó.

Embed

Guillermo Francos le responde con dos FUCK YOU a un vecino de Mar del Plata que solamente le está reclamando. Y este es el "moderado" del gobierno, el "dialoguista". Imaginate los demás. pic.twitter.com/VRKFDBXT56

— Resistencia Noticias (@ResistenciaNoti) October 8, 2025

Francos se acercó para preguntarle "por qué", mientras otras personas grababan el cruce. "Ahora te la están cobrando, te la están pidiendo. ¿Cuántos miles de dólares pediste?", insistió el hombre. El jefe de Gabinete comenzó a alejarse, se llevó un dedo a la sien mientras le decía "estás loco" y le hizo dos veces el gesto de "fuck you".

"A mí no me digas loco, forro (sic). ¿Quién te creés que sos? Sos un mandatario. Te votaron para mandar, no para pedir guita. Ladrón. Hijo de p... (sic). ¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?", siguió gritando el hombre, pero Francos ya se había retirado del lugar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Milei pasó por Chaco y Corrientes para continuar con la campaña y le pidió a los argentinos que "sigan aguantando"

Diego Santilli no debe asumir la posición de cabeza de lista de LLA.

El fiscal de la Cámara Electoral ratificó que Diego Santilli no debe encabezar la lista de La Libertad Avanza en Provincia

El acto de Javier Milei habló en la planta de Sidersa. 
play

En San Nicolás y en clave electoral, Milei anunció que impulsará una reforma laboral y tributaria

Santilli podría ser el primer candidato.

La Cámara Electoral podría inclinarse a favor de la postura del Gobierno para que Santilli encabece la lista de LLA

El funcionario habló sobre las declaraciones de Bessent

Francos, sobre el swap de EEUU: "No creo que el acuerdo sea excluir a China de la Argentina"

La Justicia Electoral rechazó la reimpresión de boletas para la provincia de Buenos Aires

La Justicia Electoral rechazó la reimpresión de boletas para la provincia de Buenos Aires

Rating Cero

El inesperado nuevo romance de Katy Perry: fue vista a los besos en su yate

El inesperado nuevo romance de Katy Perry: fue vista a los besos en su yate

Pampita marcó tendencia con un look ligero y descontracturado.

El look fresco de Pampita durante un paseo: un vestido color chocolate con espalda descubierta

Se encuentra viviendo un gran momento profesional.

La impresionante transformación de Demi Moore: se ve mucho más joven

El guionista de Los Vengadores, Zak Penn, relató en su día a The Hollywood Reporter cómo la intención original era que Thor tuviera un papel muy reducido en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Este superhéroe de Marvel tenía planes muy distintos pero su actor hizo que sea clave para los Vengadores: quién es

Ahora llegó un nuevo lanzamiento de Corea del Sur, se trata de la serie El genio y los deseos, que está siendo furor en Netflix. Una serie televisiva de comedia y romance.
play

El genio y los deseos es el k-drama del momento en Netflix: cuál es la historia

Una serie de época situada en Suecia muestra la historia de las mujeres policías y es tendencia en Netflix
play

Esta serie de época situada en Suecia muestra la historia de las mujeres policias y es tendencia en Netflix: cómo se llama

últimas noticias

Los fines de semana largo de lo que va del año representaron un movimiento económico estimado de $2.366.419 millones, lo que equivale a u$s1.670 millones.

Fin de semana largo: viajaron más turistas que en 2024, pero gastaron menos

Hace 20 minutos
Está señalado como el autor del femicidio de la madre y abuela de su hijo, Pedro  

Quién es Pablo Laurta, el presunto autor del doble crimen de Córdoba que habría secuestrado a su hijo

Hace 32 minutos
El enfrentamiento quedó grabado por otros vecinos.

El fuerte cruce de Guillermo Francos con un vecino de Mar del Plata: "Estás loco"

Hace 43 minutos
La “belleza silenciosa” busca resultados naturales mediante tratamientos que actúan desde el interior de la piel.

Cómo es la moda que habla de "belleza silenciosa" para mantener la piel

Hace 49 minutos
Cómo limpiar los anteojos

Con este truco casero podés mantener tus anteojos de la misma forma que los recibiste

Hace 1 hora