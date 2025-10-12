El fuerte cruce de Guillermo Francos con un vecino de Mar del Plata: "Estás loco" El hombre insultó al jefe de Gabinete durante la recorrida del presidente Javier Milei y sus candidatos por la ciudad balnearia. El funcionario se retiró haciéndole el gesto de "fuck you". Por







El enfrentamiento quedó grabado por otros vecinos. Redes sociales

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, protagonizó un fuerte cruce con un vecino de Mar del Plata que lo increpó durante la visita que hizo junto al presidente Javier Milei y sus candidatos a esa ciudad balnearia: el funcionario quedó grabado mientras le decía "estás loco" y le hacía el gesto de "fuck you".

La secuencia ocurrió entre las 18 y las 19 del martes en las inmediaciones del Hotel Hermitage. Francos viajó a Mar del Plata para acompañar al mandatario junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los candidatos Diego Santilli y Karen Reichardt, y el armador oficialista Sebastián Pareja.

Mientras estaba parado en la calle junto a los autos de la comitiva oficial, un vecino comenzó a gritarle desde atrás de las vallas de seguridad ubicadas en la vereda de enfrente. "La van a tener que pagar. La historia se las va a cobrar, a todos ustedes", afirmó.

Embed Guillermo Francos le responde con dos FUCK YOU a un vecino de Mar del Plata que solamente le está reclamando. Y este es el "moderado" del gobierno, el "dialoguista". Imaginate los demás. pic.twitter.com/VRKFDBXT56 — Resistencia Noticias (@ResistenciaNoti) October 8, 2025

Francos se acercó para preguntarle "por qué", mientras otras personas grababan el cruce. "Ahora te la están cobrando, te la están pidiendo. ¿Cuántos miles de dólares pediste?", insistió el hombre. El jefe de Gabinete comenzó a alejarse, se llevó un dedo a la sien mientras le decía "estás loco" y le hizo dos veces el gesto de "fuck you".

"A mí no me digas loco, forro (sic). ¿Quién te creés que sos? Sos un mandatario. Te votaron para mandar, no para pedir guita. Ladrón. Hijo de p... (sic). ¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?", siguió gritando el hombre, pero Francos ya se había retirado del lugar.