Espeluznante video: intentó ingresar desnudo a un departamento y lo mataron

Una cámara de seguridad capturó la imagen del hombre con un palo en la mano, antes de discutir con un vecino .La Policía aseguró que el atacante lanzó al encargado, de 79 años, y le quebró las dos piernas, antes de que pueda defenderse.

Un hombre de 79 años y mató a un intruso que intentó ingresar desnudo al complejo de viviendas, después de que lo tirara al suelo y le quebrara las dos piernas. En redes sociales se viralizó un video, captado por las cámaras de seguridad, donde se puede ver a un joven sin ropa gritando en la entrada de una casa.

Un violento episodio se vivió en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, cuando un hombre desnudo intentó ingresar a un complejo de departamentos y se enfrentó con el propietario del lugar, un hombre de 79 años.

Según los medios locales, el hombre desnudo caminó por varias cuadras en el vecindario, una cámara de seguridad capturó su imagen con un palo en la mano. Momentos después cruza la calle y, en la vereda de enfrente, comienza a discutir con un vecino.

Los vecinos de la zona escucharon gritos, una discusión y después varios disparos. Otros testigos contaron que el hombre desnudo ingresó a uno de los departamentos, donde se encontraba una mujer que comenzó a gritar, cuando el propietario apareció.

Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles contó que el intruso atacó al hombre, lo golpeó salvajemente y le rompió las dos piernas; en ese momento, "en defensa propia, disparó tres veces al sospechoso".

Un testigo contó a Eye Witness News que "el hombre desnudo entraba por la puerta cuando se oyeron disparos. Escuché un disparo. Luego miré y vi al hombre desnudo en el suelo. El hombre mayor estaba en el suelo y le disparó dos veces más".

Además, el mismo medio pudo entrevistar al hombre de 79 años, identificado como George Karkoc contó que es veterano de la guerra de Vietnam. "Entré en el departamento de mi vecina y empezó a gritar por ayuda", aseguró y añadió que "disparó tres veces" sobre el hombre.

