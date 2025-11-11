Tiempo de matar llegó a Netflix y es tendencia: de qué se trata la película de 1996 Un estreno estadounidense impactante, que fue furor en cines, llegó a la gran N roja en noviembre.







Ahora, llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 1996 que marcó historia en los cines en su momento, se trata de Tiempo de matar, y en este momento ya está disponible en este sitio web.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse cada vez más, las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming causan furor y se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, los suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses de este año.

Ahora, llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 1996 que marcó historia en los cines en su momento, se trata de Tiempo de matar, y en este momento ya está disponible en este sitio web. Un thriller de drama, donde se tratan temas como el racismo, el drama judicial y abogados/as, entre otros. A continuación te contamos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este fin de semana de noviembre de 2025, desde la comodidad de tu casa. Un éxito que te mantendrá atrapado de principio a fin.

Sinopsis de Tiempo de matar, la película que es de lo más visto de Netflix En un tranquilo pueblo de Mississippi, dos jóvenes borrachos violan salvajemente a una niña negra de diez años. La mayoría blanca de la ciudad se muestra horrorizada ante un crimen tan atroz. Carl Lee, el padre de la niña, decide tomarse la justicia por su mano y mata a los violadores de su hija. Mientras la tensión va creciendo y reaparecen en las calles las cruces ardiendo del Ku Klux Klan, Jake Brigance, un joven abogado blanco, hará todo lo posible por salvar tanto la vida de Carl Lee como la suya.

tiempo de matar netflix Tráiler de Tiempo de matar Embed - Tiempo de matar (Trailer en español) Reparto de Tiempo de matar Matthew McConaughey como Jake Tyler Brigance

como Jake Tyler Brigance Sandra Bullock como Ellen Roark

como Ellen Roark Samuel L. Jackson como Carl Lee Hailey

como Carl Lee Hailey Kevin Spacey como D.A. Rufus Buckley

como D.A. Rufus Buckley Donald Sutherland como Lucien Wilbanks

como Lucien Wilbanks Kiefer Sutherland como Freddie Lee Cobb

como Freddie Lee Cobb Ashley Judd como Carla Brigance

como Carla Brigance Oliver Platt como Harry Rex Vonner tiempo-de-matar-6909_SPA-26