IR A
IR A

Tiempo de matar llegó a Netflix y es tendencia: de qué se trata la película de 1996

Un estreno estadounidense impactante, que fue furor en cines, llegó a la gran N roja en noviembre.

Ahora

Ahora, llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 1996 que marcó historia en los cines en su momento, se trata de Tiempo de matar, y en este momento ya está disponible en este sitio web. 

El catálogo de Netflix no para de agrandarse cada vez más, las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming causan furor y se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, los suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses de este año.

La trilogía completa de esta saga está en Netflix desde el 1 de noviembre.
Te puede interesar:

Acaba de llegar a Netflix, pocos lo sabían y es una película que le gusta a muchas personas

Ahora, llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 1996 que marcó historia en los cines en su momento, se trata de Tiempo de matar, y en este momento ya está disponible en este sitio web. Un thriller de drama, donde se tratan temas como el racismo, el drama judicial y abogados/as, entre otros. A continuación te contamos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este fin de semana de noviembre de 2025, desde la comodidad de tu casa. Un éxito que te mantendrá atrapado de principio a fin.

Sinopsis de Tiempo de matar, la película que es de lo más visto de Netflix

En un tranquilo pueblo de Mississippi, dos jóvenes borrachos violan salvajemente a una niña negra de diez años. La mayoría blanca de la ciudad se muestra horrorizada ante un crimen tan atroz. Carl Lee, el padre de la niña, decide tomarse la justicia por su mano y mata a los violadores de su hija. Mientras la tensión va creciendo y reaparecen en las calles las cruces ardiendo del Ku Klux Klan, Jake Brigance, un joven abogado blanco, hará todo lo posible por salvar tanto la vida de Carl Lee como la suya.

tiempo de matar netflix

Tráiler de Tiempo de matar

Embed - Tiempo de matar (Trailer en español)

Reparto de Tiempo de matar

  • Matthew McConaughey como Jake Tyler Brigance
  • Sandra Bullock como Ellen Roark
  • Samuel L. Jackson como Carl Lee Hailey
  • Kevin Spacey como D.A. Rufus Buckley
  • Donald Sutherland como Lucien Wilbanks
  • Kiefer Sutherland como Freddie Lee Cobb
  • Ashley Judd como Carla Brigance
  • Oliver Platt como Harry Rex Vonner
tiempo-de-matar-6909_SPA-26
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Netflix cuenta con un amplio catálogo del género dramático. 
play

Drama puro: las mejores dos películas de Netflix para ver en estos días

La miniserie es tendencia en Netflix.
play

Esta serie tiene solo 4 capítulos y es de lo más visto de Netflix: está basado en un caso político real

La historia de amor de Margot y David en Netflix.
play

Está en Netflix y tiene una trama plagada de amor: tiene solo 5 capítulos

 Esta serie, dirigida por Erik Richter Strand y Steve Lightfoot, desató gran entusiasmo en redes sociales.
play

La intensa miniserie de Netflix que es adictiva para muchos: tiene 6 capítulos

Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva producción estadounidense, se trata de Young Sheldon, la serie de comedia que atrapó a miles de televidentes de todo el mundo y está siendo de lo más visto en este sitio web.
play

Cuál es la trama de Young Sheldon, la serie de comedia que llegó a Netflix con todas sus temporadas

La miniserie reconstruye el asesinato del presidente James A. Garfield.
play

Está en Netflix, cuenta el asesinato real de un presidente y tiene solo 4 capítulos

últimas noticias

play
Ahora, llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 1996 que marcó historia en los cines en su momento, se trata de Tiempo de matar, y en este momento ya está disponible en este sitio web. 

Tiempo de matar llegó a Netflix y es tendencia: de qué se trata la película de 1996

Hace 13 minutos
El monto del descuento se aplica automáticamente al momento del pago y puede distribuirse en más de una compra.

Cuenta DNI ya anunció los vouchers que alcanzan el 40% de descuento para las compras navideñas: cómo funcionan

Hace 18 minutos
La historia detrás de uno de los criminales más temidos

Era un vecino ejemplar pero tras su fachada de payaso cometía crímenes horribles: cuál es la historia de John Wayne Gacy

Hace 20 minutos
En noviembre habrá varios feriados locales

Confirman que será feriado el martes 18 de noviembre: qué se conmemora y quiénes lo disfrutarán

Hace 32 minutos
Argentina es el segundo país latinoamericano que más efectivo utiliza.

Uso de efectivo: cómo se ubica Argentina en el ranking mundial

Hace 43 minutos