Cuenta DNI ya anunció los vouchers que alcanzan el 40% de descuento para las compras navideñas: cómo funcionan

La billetera digital del Banco Provincia lanzó un nuevo sistema para ahorrar en las fiestas. Los beneficios llegan al 40% y se suman a las promociones habituales.

El monto del descuento se aplica automáticamente al momento del pago y puede distribuirse en más de una compra.
  • Cuenta DNI lanzó el programa “Mesumo Navidad”, con vouchers de hasta 40% de descuento para las compras de fin de año.
  • Los cupones digitales se canjean con puntos en la app y pueden combinarse con otros beneficios activos.
  • Los usuarios podrán elegir entre tres niveles de descuento, 20%, 30% y 40%, con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 respectivamente.
  • Durante noviembre, la billetera mantiene además sus promociones habituales en carnicerías, ferias, farmacias y comercios de cercanía.

Una inversión de 3.700.000 pesos puede generar hasta 88.000 pesos en solo un mes.
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.700.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Cuenta DNI se prepara para la temporada de compras de fin de año con una propuesta especial para sus usuarios. El Banco Provincia presentó un nuevo sistema de vouchers que permitirá obtener descuentos de hasta el 40% en distintos rubros, con el plus de que podrán combinarse con otras promociones activas en la app.

La iniciativa, llamada “Mesumo Navidad”, busca ayudar a las familias bonaerenses a planificar sus compras navideñas ahorrando lo máximo posible. Los cupones digitales estarán disponibles en la aplicación y se podrán canjear con puntos acumulados, generando beneficios que se pueden acumular para quienes realicen sus compras en comercios adheridos.

Cuenta DNI
Las promociones y ofertas de Cuenta DNI se renuevan en mayo de 2025, trayendo consigo nuevos beneficios anunciados por la billetera virtual del Banco Provincia.

Cómo son los vouchers de Cuenta DNI para hacer las compras navideñas

El programa “Mesumo Navidad” ofrece tres tipos de vouchers: uno con 20% de descuento y tope de reintegro de $10.000, otro con 30% y límite de $20.000 y el más alto, con 40% de ahorro y tope de $30.000.

Los usuarios podrán canjearlos entre el 1 y el 10 de cada mes, hasta agotar stock, y utilizarlos entre el 15 y el 30. Además, los vouchers son acumulables con otros descuentos de Cuenta DNI, lo que multiplica el beneficio. Por ejemplo, si se canjea un cupón del 30% y se usa en un comercio de cercanía que ya ofrece un 20% los viernes, el ahorro total puede ser mayor.

El monto del descuento se aplica automáticamente al momento del pago y puede distribuirse en más de una compra hasta alcanzar el límite del reintegro.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en noviembre 2025

Durante noviembre, la billetera virtual mantiene su calendario habitual de beneficios. Entre estos:

  • 20% de descuento en comercios de cercanía los viernes, con tope de $4.000 por persona
  • 35% en carnicerías, granjas y pescaderías los sábados, con reintegro máximo de $6.000
  • 40% en ferias y mercados bonaerenses todos los días, con un tope semanal de $6.000.
  • 10% sin límite en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves
  • 30% en gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años en fechas especiales
  • Posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés en comercios no alimentarios con tarjetas vinculadas a la app.

