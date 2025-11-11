Cuenta DNI ya anunció los vouchers que alcanzan el 40% de descuento para las compras navideñas: cómo funcionan

Cuenta DNI se prepara para la temporada de compras de fin de año con una propuesta especial para sus usuarios. El Banco Provincia presentó un nuevo sistema de vouchers que permitirá obtener descuentos de hasta el 40% en distintos rubros, con el plus de que podrán combinarse con otras promociones activas en la app.
La iniciativa, llamada “Mesumo Navidad”, busca ayudar a las familias bonaerenses a planificar sus compras navideñas ahorrando lo máximo posible. Los cupones digitales estarán disponibles en la aplicación y se podrán canjear con puntos acumulados, generando beneficios que se pueden acumular para quienes realicen sus compras en comercios adheridos.
Cómo son los vouchers de Cuenta DNI para hacer las compras navideñas
El programa “Mesumo Navidad” ofrece tres tipos de vouchers: uno con 20% de descuento y tope de reintegro de $10.000, otro con 30% y límite de $20.000 y el más alto, con 40% de ahorro y tope de $30.000.
Los usuarios podrán canjearlos entre el 1 y el 10 de cada mes, hasta agotar stock, y utilizarlos entre el 15 y el 30. Además, los vouchers son acumulables con otros descuentos de Cuenta DNI, lo que multiplica el beneficio. Por ejemplo, si se canjea un cupón del 30% y se usa en un comercio de cercanía que ya ofrece un 20% los viernes, el ahorro total puede ser mayor.
El monto del descuento se aplica automáticamente al momento del pago y puede distribuirse en más de una compra hasta alcanzar el límite del reintegro.
Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en noviembre 2025
Durante noviembre, la billetera virtual mantiene su calendario habitual de beneficios. Entre estos:
20% de descuento en comercios de cercanía los viernes, con tope de $4.000 por persona
35% en carnicerías, granjas y pescaderías los sábados, con reintegro máximo de $6.000
40% en ferias y mercados bonaerenses todos los días, con un tope semanal de $6.000.
10% sin límite en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves
30% en gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años en fechas especiales
Posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés en comercios no alimentarios con tarjetas vinculadas a la app.