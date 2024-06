Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de junio

Este lunes, el Gobierno ratificó la vigencia del tipo de cambio especial para exportadores, a pesar de un pedido del FMI incluido en su último informe sobre la Argentina, que provocó que el mercado interpretara que el "dólar blend" tenía fecha de vencimiento a fines de junio. Además, Luis Caputo confirmó que no habrá devaluación y que no se tocará el esquema de 2% de devaluación mensual del tipo de cambio oficial.

Dólares billetes dólar blue El dólar blue se mantiene en niveles de su máximo nominal histórico. Pexels

El martes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a las restricciones cambiarias, aunque no brindó muchos detalles ni certezas sobre cuándo el Gobierno las va a levantar: "Hasta que nosotros no tengamos resuelto el patrimonio y las cuentas del Banco Central no podremos levantar el cepo", expresó aunque afirmó que "estamos muy cerca".

Mientras tanto, se mantiene la tendencia entre los ahorristas de vender dólares en el mercado oficial para poder llegar a fin de mes, en medio de una crisis económica. El último balance cambiario publicado por el Banco Central señala que en abril, y por cuarto mes consecutivo, la venta de la divisa estadounidense por canales oficiales fue superior a la compra.

En lo que va de 2024, el dólar blue subió $275, luego de cerrar 2023 en $1.025.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial operó a $887,10 para la compra y $945,12 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $884,50 para la compra y $924,50 para la venta en el Banco Nación.

Dólar Tarjeta / Ahorro hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% del impuesto PAÍS y un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.479,20.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $907,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) subió 2,3% a $1.292,47, mientras que el dólar MEP o Bolsa se incrementó 2,3% a $1.273,78.