El Gobierno desestimó las proyecciones de FMI de la economía argentina y evitó ponerle fecha al fin del cepo

El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que se trata de análisis que corren por parte del organismo y no le corresponde al Gobierno. Además, admitió que este año será de retracción económica.

Después que se confirmara que el Fondo Monetario Internacional enviará u$s 800 millones a la Argentina y el encuentro entre Javier Milei y Kristalina Georgieva en el marco de la cumbre del G7. El Gobierno desestimó las proyecciones de FMI de la economía argentina, y remarcó que trata de análisis que corren por parte del organismo y no le corresponde al Gobierno.

" Las estimaciones del Fondo Monetario como cualquier organismo internacional, no nos corresponden . No las hacemos nosotros, por su puesto que las respetamos", expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni en conferencia de prensa ya que son " cuestiones que corren del propio organismo ".

Javier Milei tuvo tres encuentros con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, en el marco de la cumbre del G7, uno de ellos fue una reunión bilateral. "El FMI mostró optimismo por lo que ocurre en la Argentina", remarcó Adorni.

"Ver como se van cumpliendo las metas y encaminado hacia un nuevo acuerdo, es prometedor", subrayó el vocero presidencial en refencial al acuerdo que el Gobierno está discutiendo. En los últimos días se confirmó que FMI aprobó la octava revisión del acuerdo con Argentina por la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri en el y desembolsará 800 millones de dólares. De todas maneras le pidieron al presidente Javier Milei que mejore "la calidad del ajuste fiscal".

En cuanto a la recesión económica que afecta actualmente al país, el vocero aclaró que "todavía con enorme camino por recorrer, este va a terminar siendo un año de retracción económica, no cabe ninguna duda", pero que están tratando de salir del "infierno que nos encontramos el 10 de diciembre".

En relación al cepo, Adorni no brindó muchos detalles ni certezas sobre cuándo el Gobierno lo va a levantar: "Hasta que nosotros no tengamos resuelto el patrimonio del banco, las cuentas del banco central no podremos levantar el cepo", expresó aunque afirmó que "estamos muy cerca".

El FMI enviará u$s800 millones a la Argentina y le pidió a Milei "mejorar la calidad del ajuste fiscal"

"El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha concluido hoy la octava revisión del acuerdo ampliado en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para Argentina. La decisión del Directorio permite un desembolso inmediato de aproximadamente 800 millones de dólares (o DEG 600 millones), con lo que el total de desembolsos en el marco del acuerdo asciende a unos 41.400 millones de dólares. Este desembolso respaldará los esfuerzos de las autoridades por restablecer la estabilidad y fortalecer la viabilidad externa de Argentina", destacó el organismo financiero internacional a través de un comunicado publicado su página oficial.

Javier Milei y Kristalina Georgieva X

En el comunicado el Directorio Ejecutivo del FMI destacó que consideró que el programa esta "firmemente encaminado", con todos los criterios cuantitativos de rendimiento hasta finales de marzo de 2024 cumplidos con márgenes.

"Además, el Directorio también aprobó exenciones de incumplimiento para una nueva restricción cambiaria y múltiples prácticas cambiarias en el contexto de cierta flexibilización de las restricciones al pago de dividendos", agregaron en el texto.