Las ventas online siguen creciendo, mientras las empresas piden reducción impositiva para competir

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) compartió los datos de su último estudio anual, que muestra un aumento en facturación, ticket y unidades, en un ecosistema donde se incrementa la participación de las plataformas de compras al exterior.

Las ventas online siguen creciendo, con un incremento interanual de facturación del 55% en 2025, por encima de la inflación del 31% , mientras los jugadores locales continúan compitiendo con las plataformas de compras al exterior, que aumentan su participación. Al respecto, las empresas argentinas insisten en su pedido de reducción de costos impositivos en pos de mayor equidad .

Las cifras surgen del Estudio Anual de Comercio Electrónico 2025 , compartido por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) sobre el desempeño del e-commerce en el país, que mostró una facturación total de $34.033.238 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 55% respecto de 2024.

Las órdenes de compra registraron un total de 253 millones, con un incremento del 3% interanual , mientras que el ticket promedio alcanzó los $134.519, lo que implica un aumento del 46% frente al año anterior . En total se vendieron 645 millones de unidades, lo que representa un crecimiento del 28% respecto de 2024.

"Los resultados muestran que el comercio electrónico continúa consolidándose como un canal estructural del consumo en Argentina. El crecimiento registrado refleja no solo una mayor adopción por parte de los usuarios, sino también la capacidad de adaptación de un ecosistema que sigue evolucionando ", explicó Andrés Zaied , presidente de CACE y gerente de Canales Digitales de On City.

En 2025 se sumaron 1.338.952 nuevos compradores, alcanzando un total de 25,1 millones en Argentina . Además, según se declara en el informe, el 60% de los encuestados realiza compras online al menos una vez al mes. También se consolida la omnicanalidad: el 85% de los consumidores afirmó haber buscado información online antes de concretar una compra en una tienda física, principalmente a través de buscadores (59%) y marketplaces (36%).

La financiación con tarjeta es uno de los elementos buscados por los clientes del comercio electrónico.

El financiamiento sigue siendo un factor determinante en las decisiones de compra: 8 de cada 10 consumidores consideran clave la posibilidad de pagar en cuotas al momento de realizar una compra online.

La categoría con mayor facturación fue la de Pasajes y Turismo, seguida por Alimentos, bebidas y artículos de limpieza y por Equipos de audio, imagen, consolas, TI y telefonía.

Compras al exterior: las empresas piden reducción impositiva para competir con las plataformas

Respecto a las compras en el exterior, se observó un crecimiento significativo en comparación con el año anterior. El porcentaje de argentinos que compraron productos en el exterior pasó del 37% en 2024 al 47% en 2025. Además, 7 de cada 10 compradores afirmaron haber adquirido por primera vez productos del exterior en los últimos seis meses. El crecimiento de las compras internacionales está impulsado principalmente por plataformas como Temu, Mercado Libre y Shein.

"Argentina, por distintos motivos de cómo fue su economía, tenía muy poco e-commerce cross-border, lo cual por un lado permitió que se desarrolle bastante fuerte el ecosistema local y ahora se dieron dos fenómenos: uno es la apertura del mercado que impacta en términos de productos, que incluso se venden en las plataformas locales, lo que agranda la torta porque hay más productos para comprar en cualquiera de los sitios en general, incluyendo los locales; y se dio el fenómeno de Temu, Shein y compañía, que es nuevo incluso para los mercados que ya estaban más abiertos", planteó Gustavo Sambucetti, director institucional de CACE.

Shein y Temu Shein y Temu, jugadores de peso que irrumpieron con fuerza en Argentina. X (@ChinaDaily)

"En un contexto donde también se intensifica la presencia de opciones internacionales, los distintos eslabones del e-commerce local continúan ampliando su propuesta de valor en logística, financiamiento y experiencia de compra, al tiempo que incorporan nuevos compradores", planteó Zaied, sobre las estrategias de las empresas argentinas para hacer frente a la competencia.

Pero estas herramientas también pueden quedar cortar. Ante esto, Sambucetti remarcó que "estamos trabajando en paralelo con el Gobierno y sobre todo con los gobiernos provinciales en reducir costos impositivos". "La postura es que la apertura es bienvenida, pero en cierta igualdad o equidad mínima, por eso pedimos que se baje la presión impositiva", destacó.