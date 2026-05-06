6 de mayo de 2026 Inicio
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Qué monto alcanza PUAM de ANSES en mayo 2026 con el último aumento

La Pensión Universal para el Adulto Mayor llega este mes con una actualización del 3,4%, conforme al dato de inflación de marzo que publicó el INDEC. Cómo quedan los valores.

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Cuánto se cobra la PUAM de ANSES en mayo de 2026. 

Cuánto se cobra la PUAM de ANSES en mayo de 2026. 

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  • La PUAM de ANSES se actualiza en mayo de 2026 con un aumento del 3,4% por movilidad.
  • El haber mensual pasa a $314.600,14, en línea con el 80% de la jubilación mínima.
  • Con el bono de $70.000, el ingreso total alcanza los $384.600,14.

ANSES 
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  • El refuerzo se mantiene sin cambios, por lo que el aumento no impacta de igual forma en el total final.

La actualización de mayo de 2026 para las prestaciones de la ANSES vuelve a poner el foco en el monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), en un contexto donde los incrementos mensuales se definen por el esquema de movilidad atado a la inflación. Con una suba del 3,4%, el haber se ajusta junto con el resto de las prestaciones previsionales y asignaciones. El dato central pasa por el monto final que perciben los titulares, ya que la dinámica actual combina el haber actualizado con un bono que se mantiene fijo. Esta diferencia entre ambas variables explica por qué el ingreso total no evoluciona al mismo ritmo que el porcentaje de aumento anunciado.

Jubilados PUAM 2

Cuál es el monto de PUAM de ANSES en mayo 2026

En mayo, la PUAM alcanza los $314.600,14 como haber mensual. Ese valor surge de aplicar el 80% de la jubilación mínima, que en el mismo período se ubica en $393.250,17 tras la actualización por movilidad. Cada modificación en la mínima impacta de manera directa sobre esta prestación, lo que la convierte en un indicador atado a los ajustes generales del sistema previsional.

Al sumar el bono de $70.000 que el organismo continúa pagando como refuerzo, el total a cobrar asciende a $384.600,14. Este adicional se liquida por separado y no forma parte del haber, por lo que su continuidad en el mismo nivel introduce una diferencia en la evolución del ingreso mensual. En términos concretos, el haber aumenta por la fórmula de movilidad, pero el bono permanece estable.

ANSES

La lógica se replica en otras prestaciones. La jubilación mínima, por ejemplo, llega a $463.250,17 si se incorpora el mismo refuerzo, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez y vejez alcanzan $345.275,12 con bono incluido. En paralelo, las asignaciones como la AUH también se ajustan con el mismo índice, aunque con su propio esquema de pago parcial y retención.

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