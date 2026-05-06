6 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

A cuánto llega el bono por adopción que entrega ANSES en mayo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó para mayo de 2026 una actualización clave en distintas prestaciones sociales y confirmó el pago de un beneficio extraordinario.

Por
ANSES 

ANSES 

ANSES
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo descentralizado del Estado argentino encargado de gestionar las prestaciones y servicios de la seguridad social.
  • En esta nota te contamos específicamente a qué monto alcanza el bono por adopción que brinda dicho organismo en el quinto mes del año.
  • La Asignación de Pago Único (APU) por Adopción que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se actualizó para mayo de 2026.
  • Este beneficio se suma a otras ayudas económicas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo descentralizado del Estado argentino encargado de gestionar las prestaciones y servicios de la seguridad social en el país. ANSES es responsable de administrar, liquidar y pagar, justamente, la mayoría de las prestaciones sociales.

Cuánto se cobra la PUAM de ANSES en mayo de 2026. 
Te puede interesar:

Qué monto alcanza PUAM de ANSES en mayo 2026 con el último aumento

Para mayo de 2026, oficializó una actualización clave en distintas prestaciones sociales y confirmó el pago de un beneficio extraordinario que, en determinados casos, podría superar los $630.000 para familias que cumplan con condiciones específicas.

En esta nota te contamos específicamente a qué monto alcanza el bono por adopción que brinda dicho organismo en el quinto mes del año, es un beneficio que puede ser utilizado por muchas familias que lo necesitan y aquí te informamos los requisitos indispensables para que puedas acceder al mismo.

Qué monto alcanza el bono por adopción de ANSES de mayo 2026

En Argentina, la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se actualizó para mayo de 2026, alcanzando un monto de $492.366, tras una actualización del 3,38% basada en el IPC.

Es una suma única que se abona por cada hijo/a adoptado legalmente. Este beneficio se suma a otras ayudas económicas (Titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo) y se abona a quienes acrediten el trámite legal de adopción en el país.

1770305417789-auh-anses

Cuáles son los requisitos para cobrar la Asignación por Adopción de ANSES

El requisito principal es tener la sentencia firme de adopción y presentarla con DNI de la familia y partida de nacimiento del niño/a actualizada. Se puede solicitar entre los 2 meses y 2 años de la sentencia.

El solicitante debe pertenecer a alguno de estos grupos:

  • Trabajadores en relación de dependencia o de ART.
  • Trabajadores por temporada o rurales.
  • Titulares de la Prestación por Desempleo.
  • Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.
  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o Asignación por Embarazo (AxE), siempre que tuvieran derecho al cobro de la AUH en el mes de la adopción.
  • Debe realizarse después de los 2 meses y hasta dentro de los 2 años de dictada la sentencia.

Los ingresos individuales y los del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes publicados por ANSES al momento de la sentencia.

Los especialistas en seguridad social recomiendan mantener datos personales actualizados, también revisar periódicamente Mi ANSES, presentar documentación en tiempo y forma, verificar certificaciones escolares y sanitarias; y controlar topes de ingresos familiares. El incumplimiento de alguno de estos puntos podría generar demoras o incluso impedir el acceso a ciertos pagos.

mi ANSES_2

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: Asignaciones de Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y desempleo Plan 2, este miércoles 6 de mayo

ANSES dio a conocer el calendario depagos de mayo 2026.

ANSES: este es el calendario completo para mayo 2026 con aumento confirmado

Jubilados y pensionados conocieron sus fechas de cobros.

ANSES: todo lo que hay que saber sobre el aumento a los jubilados en mayo 2026

que monto alcanzan las asignaciones familiares de anses con el aumento del 3,38% en mayo 2026

Qué monto alcanzan las asignaciones familiares de ANSES con el aumento del 3,38% en mayo 2026

Cuándo cobro la AUH de ANSES en mayo de 2026. 

En qué fecha de mayo 2026 recibo el cobro AUH de ANSES con aumento confirmado

Este beneficio es proporcionado por la Administración Nacional de la Seguridad Social durante períodos de incertidumbre laboral.

Este es el beneficio de ANSES que supera los $300.000 y se puede solicitar en un momento clave

Rating Cero

Manu se quebró en llanto.

Desgarrador momento en Gran Hermano 2026: tuvieron que informarle a Manuel una dolorosa muerte

La guerra fría de las Spice Girls

La impresionante transformación de Mel C de las Spice Girls

Zulemita se mostró en sus redes parada sobre un andador en una clínica. 

Zulemita Menem preocupó a sus seguidores: se la vio en una clínica, vendada y con andador

Delicado momento en Gran Hermano: Generación Dorada. Una participante debió abandonar la casa por un accidente doméstico. 

Gran Hermano: una participante se accidentó y tuvo que salir de la casa en ambulancia

A veces hay que escuchar lo que uno necesita, confesó Ivana Icardi a sus seguidores.

Ivana Icardi mostró su transformación tras una cirugía estética y revolucionó las redes

Joe Jonas junto con Tini Stoessel en el Movistar Arena. 

Tini Stoessel cantó con los Jonas Brothers y deslumbró en su primer show en Argentina

últimas noticias

play

El gendarme que hirió a Pablo Grillo irá a juicio oral: "Esperamos que sigan con los responsables políticos"

Hace 14 minutos
Prestianni podría perderse dos partidos del Mundial en caso de ser convocado.

La FIFA agravó la sanción a Prestianni por racismo: lo complica de cara al Mundial 2026

Hace 15 minutos
play

Choferes de 5 líneas de colectivos, de paro por sueldos adeudados: hay miles de usuarios afectados

Hace 21 minutos
play

Corrientes: la desgarradora confesión del nene desaparecido tras ser encontrado con su padre

Hace 27 minutos
Lionel Messi es una de las figuritas más buscadas del Mundial 2026. 

Cómo hacer gratis con IA tu propia figurita del Mundial 2026

Hace 31 minutos