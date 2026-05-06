A cuánto llega el bono por adopción que entrega ANSES en mayo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó para mayo de 2026 una actualización clave en distintas prestaciones sociales y confirmó el pago de un beneficio extraordinario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo descentralizado del Estado argentino encargado de gestionar las prestaciones y servicios de la seguridad social en el país. ANSES es responsable de administrar, liquidar y pagar, justamente, la mayoría de las prestaciones sociales.

Qué monto alcanza PUAM de ANSES en mayo 2026 con el último aumento

Para mayo de 2026 , oficializó una actualización clave en distintas prestaciones sociales y confirmó el pago de un beneficio extraordinario que, en determinados casos, podría superar los $630.000 para familias que cumplan con condiciones específicas.

En esta nota te contamos específicamente a qué monto alcanza el bono por adopción que brinda dicho organismo en el quinto mes del año, es un beneficio que puede ser utilizado por muchas familias que lo necesitan y aquí te informamos los requisitos indispensables para que puedas acceder al mismo.

En Argentina, la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se actualizó para mayo de 2026, alcanzando un monto de $492.366 , tras una actualización del 3,38% basada en el IPC.

Es una suma única que se abona por cada hijo/a adoptado legalmente . Este beneficio se suma a otras ayudas económicas (Titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo) y se abona a quienes acrediten el trámite legal de adopción en el país .

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Cuáles son los requisitos para cobrar la Asignación por Adopción de ANSES

El requisito principal es tener la sentencia firme de adopción y presentarla con DNI de la familia y partida de nacimiento del niño/a actualizada. Se puede solicitar entre los 2 meses y 2 años de la sentencia.

El solicitante debe pertenecer a alguno de estos grupos:

Trabajadores en relación de dependencia o de ART.

Trabajadores por temporada o rurales.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o Asignación por Embarazo (AxE), siempre que tuvieran derecho al cobro de la AUH en el mes de la adopción.

Debe realizarse después de los 2 meses y hasta dentro de los 2 años de dictada la sentencia.

Los ingresos individuales y los del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes publicados por ANSES al momento de la sentencia.

Los especialistas en seguridad social recomiendan mantener datos personales actualizados, también revisar periódicamente Mi ANSES, presentar documentación en tiempo y forma, verificar certificaciones escolares y sanitarias; y controlar topes de ingresos familiares. El incumplimiento de alguno de estos puntos podría generar demoras o incluso impedir el acceso a ciertos pagos.