12 de abril de 2026 Inicio
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Crisis en el sector pyme: las ventas volvieron a caer en marzo y el consumo no repunta

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la actividad minorista retrocedió en términos interanuales y mensuales.

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Crisis en el sector pyme: las ventas volvieron a caer en marzo y el consumo no repunta

Crisis en el sector pyme: las ventas volvieron a caer en marzo y el consumo no repunta

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en marzo un nuevo retroceso, en un escenario marcado por la debilidad del consumo. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la actividad cayó 0,6% interanual a precios constantes y también mostró una baja del 0,4% en comparación con febrero.

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El informe atribuye este desempeño a una demanda contenida, donde el impulso estacional vinculado al inicio del ciclo lectivo no alcanzó para revertir la tendencia. La pérdida de poder adquisitivo y el incremento de los costos operativos continúan condicionando al sector comercial.

De cara a los próximos meses, el panorama se mantiene incierto. Casi la mitad de los empresarios (48%) cree que las ventas no variarán, mientras que un 39,7% espera una recuperación y un 12,4% proyecta un escenario más adverso.

En ese contexto, la inversión sigue en pausa. El 59,1% de los consultados considera que no es un buen momento para realizar desembolsos, frente a un 13,1% que identifica oportunidades. Un 27,7%, en tanto, aún no define su posición.

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Desempeño por rubros

El análisis sectorial evidenció una dinámica mayormente negativa: cinco de los siete rubros relevados registraron caídas. Las bajas más pronunciadas se dieron en perfumería (-9,8%), bazar y decoración (-8,3%) y alimentos y bebidas (-0,9%).

En contraste, algunos segmentos lograron sostenerse. Ferretería y materiales para la construcción creció 2%, mientras que farmacia avanzó 1,1% interanual, impulsados por consumos menos postergables.

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