Qué día de mayo 2026 podés aprovechar la promoción en la Feria del Libro con Cuenta DNI Durante estas semanas, el evento reúne a escritores, editoriales y lectores en un espacio que combina presentaciones, firmas de libros, charlas y actividades para todas las edades. Por + Seguir en







Promoción destacada con Cuenta DNI para mayo 2026. Redes sociales

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra su 50° edición en La Rural, con una propuesta que combina literatura, actividades y acceso amplio a la lectura.

Usuarios de Cuenta DNI y tarjetas del Banco Provincia tienen descuentos y cuotas sin interés en la compra de libros.

La feria ofrece charlas, firmas, talleres y encuentros con autores, consolidándose como un evento cultural integral.

Beneficios como pagos con NFC, promociones especiales y jornadas como el “Día Banco Provincia” mejoran la experiencia y facilitan el acceso. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra su 50° edición en el predio de La Rural, consolidándose como el evento cultural más relevante de la región. Con una propuesta renovada, la feria no solo reúne a autores, editoriales y lectores, sino que también apuesta a facilitar el acceso a la lectura mediante iniciativas que buscan acercar los libros a todos los públicos. En este contexto, el encuentro combina un gran despliegue de presentaciones con una experiencia pensada para que cada visitante pueda recorrer los pabellones y descubrir nuevas obras.

Para impulsar este objetivo, los usuarios de la billetera digital Cuenta DNI y las tarjetas del Banco Provincia acceden a beneficios exclusivos, como descuentos en la compra de libros y opciones de financiación en cuotas sin interés en stands adheridos. Estas promociones funcionan como un incentivo clave para quienes buscan ampliar su biblioteca o aprovechar las novedades editoriales en el marco de este aniversario especial.

cuenta DNI

Más allá de las ventajas económicas, la feria ofrece una agenda cargada de actividades que enriquecen la experiencia: firmas de ejemplares, charlas, talleres y encuentros con autores que convierten cada visita en un evento cultural integral. Con esta combinación de propuestas y beneficios, Buenos Aires reafirma su lugar como capital literaria, celebrando medio siglo de historia con una edición que invita a disfrutar de la lectura desde múltiples perspectivas.

Así es la promoción en la Feria del Libro con Cuenta DNI en mayo 2026 En el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, los beneficios vinculados a Cuenta DNI apuntan a mejorar la experiencia dentro del predio y ampliar las opciones de pago para los visitantes. La posibilidad de combinar descuentos con tecnología NFC permite agilizar las compras en distintos stands, generando un circuito más dinámico para quienes recorren la feria en La Rural.

La programación especial también suma valor a la propuesta con jornadas temáticas que integran literatura y entretenimiento. Entre ellas, el “Día Banco Provincia” se presenta como una instancia clave para acceder al evento sin costo y participar de actividades culturales pensadas para todo público, reforzando el carácter abierto e inclusivo de esta edición aniversario. Cuenta DNI A esto se agregan herramientas de financiación y espacios interactivos impulsados por el Banco Provincia, que buscan acompañar tanto a lectores habituales como a nuevos públicos. La combinación de facilidades de pago, propuestas culturales y servicios dentro de la feria configura un entorno accesible que incentiva la circulación por los distintos pabellones y el descubrimiento de nuevas obras. Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026 Transporte Público (NFC): Reintegro del 100% en pasajes de colectivos, subtes y premetro en el AMBA y localidades adheridas. Es requisito contar con un celular con tecnología NFC y tener vinculada la tarjeta Visa Débito del Banco Provincia a la aplicación.

Reintegro del en pasajes de colectivos, subtes y premetro en el AMBA y localidades adheridas. Es requisito contar con un celular con tecnología NFC y tener vinculada la tarjeta Visa Débito del Banco Provincia a la aplicación. Carnicerías, Granjas y Pescaderías: Descuento del 35% en comercios adheridos todos los sábados del mes. Este beneficio suele contar con un tope de reintegro semanal por persona.

Descuento del en comercios adheridos todos los sábados del mes. Este beneficio suele contar con un tope de reintegro semanal por persona. Comercios de Cercanía (Rubros generales): Ahorro del 20% de lunes a viernes en diversos locales registrados (almacenes, pollerías, bazares, etc.), con un tope de reintegro mensual unificado.

Ahorro del de lunes a viernes en diversos locales registrados (almacenes, pollerías, bazares, etc.), con un tope de reintegro mensual unificado. Personas Mayores de 60 años: Beneficio exclusivo del 30% de ahorro de lunes a viernes en cualquier comercio que acepte pagos mediante código QR de Cuenta DNI.

Beneficio exclusivo del de ahorro de lunes a viernes en cualquier comercio que acepte pagos mediante código QR de Cuenta DNI. Jóvenes de 13 a 17 años: Reinversión en consumo con un tope de reintegro especial para compras en cualquier rubro y una promoción específica de 100% de ahorro en recargas de transporte y celulares (con tope mensual).

Reinversión en consumo con un tope de reintegro especial para compras en cualquier rubro y una promoción específica de en recargas de transporte y celulares (con tope mensual). Ferias, Mercados y Eventos: Descuento del 40% todos los días en puestos adheridos que operen con la app, ideal para compras de productos frescos y regionales.

Descuento del todos los días en puestos adheridos que operen con la app, ideal para compras de productos frescos y regionales. Supermercados: Ahorro especial del 20% o 25% en días específicos del mes (generalmente lunes y martes de determinadas semanas) en cadenas mayoristas y minoristas seleccionadas.

Ahorro especial del en días específicos del mes (generalmente lunes y martes de determinadas semanas) en cadenas mayoristas y minoristas seleccionadas. Especial Universidades: Ahorro del 40% en comercios adheridos dentro de facultades y centros de estudio para estudiantes y personal docente o no docente.