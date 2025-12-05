5 de diciembre de 2025 Inicio
Nuevo tope de reintegro: cuál es el descuento que tendrán las carnicerías con Cuenta DNI en diciembre 2025

Tomá nota y sacá ventaja de todas las promociones disponibles en la billetera virtual del Banco Provincia.

El beneficio más buscado de Cuenta DNI tiene cambios para diciembre 2025.

  • Banco Provincia reactivó descuentos en carnicerías, granjas y pescaderías con Cuenta DNI para aliviar gastos en las fiestas.
  • La promoción principal ofrece 35% de descuento el 20 de diciembre, con tope de reintegro de $7.000 por persona.
  • También hay rebajas en comercios de cercanía, ferias, mercados y supermercados, con distintos topes y días específicos.
  • La iniciativa busca facilitar el acceso a alimentos clave y estimular compras en comercios adheridos durante fin de año.

Ante la cercanía de las celebraciones de fin de año y en un escenario donde los precios de la carne registran aumentos constantes, el Banco Provincia decidió activar otra vez una de las promociones más esperadas por sus clientes. Esta iniciativa busca brindar alivio económico a las familias justo en la etapa de mayor consumo, facilitando el acceso a productos cárnicos fundamentales para las cenas tradicionales.

La billetera virtual del Banco Provincia incrementó los topes de varios descuentos y amplió sus promociones en distintas cadenas de supermercados.
Cuenta DNI anticipó que tendrá descuentos especiales para Navidad: cómo será la promoción

El beneficio restablecido apunta al sector de carnicerías, granjas y pescaderías adheridas a la red de descuentos de la entidad. Este tipo de promoción se destaca por ser una de las más utilizadas por quienes emplean la aplicación Cuenta DNI, debido al fuerte impacto que estos alimentos tienen dentro del presupuesto familiar.

A través de esta propuesta, el Banco Provincia posiciona su billetera digital como herramienta estratégica para generar ahorro, permitiendo a sus clientes disminuir el costo de estos productos. Al enfocar el descuento en un rubro de primera necesidad, la medida no solo aligera los gastos en un momento clave del año, sino que también impulsa el consumo en comercios de cercanía que forman parte del programa de beneficios de la app.

Cómo quedó la promoción de Cuenta DNI en carnicerías para diciembre 2025

La promoción de Cuenta DNI en carnicerías, granjas y pescaderías se posicionó como uno de los beneficios centrales para el cierre de 2025, con ajustes específicos para las fiestas. El descuento quedó establecido en 35% y se aplica en los comercios adheridos a la billetera digital, con el objetivo de brindar un alivio real en un período donde aumenta el consumo de carnes para las mesas navideñas.

El Banco Provincia modificó el tope de reintegro, que en diciembre pasó a ser de $7.000 por persona. Ese límite se alcanza con una compra cercana a los $20.000, posibilitando a las familias adquirir una mayor cantidad de productos cárnicos con un aporte directo al costo final, algo clave frente al aumento sostenido de los alimentos.

La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.

La activación se fijó para el sábado 20 de diciembre, una fecha pensada para compras previas a la Nochebuena y la Navidad. De esta forma, los usuarios cuentan con un beneficio oportuno para adquirir los ingredientes principales de sus celebraciones, reafirmando el rol de Cuenta DNI como herramienta de ahorro durante la temporada festiva.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en diciembre 2025

Diciembre de 2025 presentó una grilla sólida de descuentos a través de Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, con el objetivo de reducir los gastos de las fiestas. El beneficio más relevante correspondió a Carnicerías, Granjas y Pescaderías, con un 35% de descuento el sábado 20 de diciembre. La principal novedad fue el incremento del tope de reintegro a $7.000 por persona, alcanzable con una compra cercana a los $20.000, un impulso importante para abastecer la mesa navideña.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Junto con las carnicerías, se sumaron descuentos semanales en rubros esenciales. Los Comercios de Cercanía brindaron un 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por persona y por semana. Las Ferias y Mercados Bonaerenses ofrecieron un 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000, buscando fomentar la compra a productores y feriantes y facilitar precios más accesibles en las compras cotidianas.

La oferta de la app se completó con promociones en grandes cadenas y segmentos especiales. Las cadenas de supermercados como Día, Carrefour y mayoristas adheridos otorgaron descuentos de entre el 10% y el 20% en días puntuales, con distintos topes de reintegro. Además, los jóvenes de 13 a 17 años contaron con un beneficio exclusivo del 30% en Gastronomía en fechas específicas. A su vez, rubros como Farmacias, Perfumerías y Librerías ofrecieron un 10% de descuento en días predefinidos y, en muchos casos, sin límite de reintegro.

