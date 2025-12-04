Nuevos topes: cómo se modificaron los descuentos de Cuenta DNI para diciembre 2025

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

Los beneficios y promociones del programa de descuentos de Banco Provincia cubren una amplia variedad de rubros esenciales para el consumo diario de las familias. Entre las áreas más destacadas se encuentran los comercios de cercanía, las ferias y mercados bonaerenses, los principales supermercados y distintas farmacias. Además, se incorpora una promoción especial en gastronomía dirigida al segmento joven, orientada a personas de 13 a 17 años. También se ofrecen tres cuotas sin interés al pagar con tarjetas de crédito de la entidad mediante la aplicación, válidas en comercios barriales que no pertenezcan al rubro alimenticio.

Una de las ofertas más valoradas entre los usuarios, que permite generar un ahorro importante en las compras de fin de mes, es la promoción en carnicerías, granjas y pescaderías. Dicha promoción tendrá vigencia este mes en una fecha estratégica, el sábado 20, justo antes de las fiestas de fin de año, lo que permite a los clientes abastecerse de productos clave. Esta elección pretende maximizar el beneficio para los usuarios en un período de alto consumo.

La principal novedad con la que el programa busca cerrar el año consiste en un ajuste en el tope de reintegro para la promoción de carnicerías. Para el último mes del año, este límite máximo de devolución se eleva a $7.000 por transacción. Este aumento del tope ofrece una mejora considerable en el poder de compra de los clientes y refuerza el compromiso del banco de brindar alivio económico en la adquisición de alimentos esenciales durante la época festiva.

El principal cambio que introdujo Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, para diciembre de 2025 fue el aumento en el tope de reintegro dentro de sus promociones más utilizadas, con el objetivo de aliviar el impacto del mayor consumo durante las fiestas.

Junto con los cambios en los topes, la aplicación incorporó una novedad destinada al público más joven. Se presentó una promoción especial en gastronomía dirigida exclusivamente a usuarios de entre 13 y 17 años. Este beneficio busca estimular el uso de la billetera digital entre adolescentes y ofrecerles un incentivo directo en un rubro asociado al ocio, con un porcentaje de reintegro fijo y un límite unificado aplicable a las compras concretadas en restaurantes y locales adheridos.

Con el propósito de acompañar los preparativos y compras típicas de la temporada festiva, la aplicación sostuvo y reforzó otras propuestas de ahorro. Se mantuvo la oferta de cuotas sin interés al pagar con tarjetas de crédito de Banco Provincia vinculadas a la app en comercios de cercanía que no pertenecen al rubro alimenticio, favoreciendo la adquisición de regalos y bienes duraderos. Además, continuaron vigentes descuentos relevantes en supermercados y mayoristas en días específicos de la semana, junto con promociones constantes en farmacias, librerías y ferias bonaerenses, garantizando una amplia oferta de beneficios hasta el final del año.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en diciembre 2025

Diciembre de 2025 presenta una grilla de descuentos amplia mediante Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, con el objetivo de reducir los gastos propios de las fiestas. El beneficio principal corresponde a Carnicerías, Granjas y Pescaderías, con un 35% de descuento el sábado 20 de diciembre, justo antes de las celebraciones. La gran novedad para este mes radica en el incremento del tope de reintegro a $7.000 por persona, alcanzable con una compra cercana a los $20.000, lo que convierte a esta promoción en una herramienta clave para abastecer la mesa navideña.

Junto a las carnicerías, se ofrecen descuentos semanales significativos en rubros esenciales. Los Comercios de Cercanía adheridos brindan un 20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $4.000 por persona y por semana. Las Ferias y Mercados Bonaerenses cuentan con un beneficio más elevado, con un 40% de descuento todos los días y un tope semanal de $6.000. Este porcentaje busca fortalecer la compra a productores locales y feriantes, lo cual permite alcanzar precios más accesibles en las compras cotidianas.

La oferta de la app se complementa con promociones específicas en grandes cadenas y segmentos puntuales. Las principales cadenas de Supermercados como Día, Carrefour y otros mayoristas adheridos ofrecen descuentos variables de entre el 10% y el 20% en días determinados de la semana, con topes de reintegro que difieren según el comercio. A su vez, los jóvenes de 13 a 17 años cuentan con un beneficio exclusivo del 30% en Gastronomía en días seleccionados del mes. Finalmente, rubros como Farmacias, Perfumerías y Librerías disponen de un 10% de descuento en jornadas preestablecidas y, en varios casos, sin límite de reintegro.