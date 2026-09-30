30 de septiembre de 2026 Inicio
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Nuevos cambios en la AUH: el Gobierno simplifica el trámite para cobrar el 20% retenido

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aprobó el nuevo procedimiento para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para acceder al monto total de la Asignación Universal por Hijo.

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La acreditación de la escolaridad para el cobro del 20% retenido de la Asignación Universal por Hijo será automática.

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El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.
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La medida se implementó a través de la Resolución 290/2026 del organismo, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Guillermo Héctor Arancibia.

La modificación apunta a que la acreditación de la escolaridad pueda realizarse de manera automática a través del intercambio de información entre la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, y ANSES, procedimiento que había sido definido por la Resolución 508/2026 de la cartera que conduce Sandra Pettovello.

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La norma define que el 20% de la asignación, que hasta ahora se retenía, se abonará automáticamente a los beneficiarios que acrediten el cumplimiento de controles sanitarios y el plan de vacunación para niños de hasta 4 años, así como la certificación escolar para aquellos a partir de 5 años.

"Para la percepción del 20% de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social que fuera reservado, en virtud de las previsiones del inciso k) del artículo 18 de la Ley N° 24.714, el titular del beneficio deberá acreditar el cumplimiento de los controles sanitarios y el plan de vacunación, respecto de los niños y niñas de hasta 4 años -inclusive-, sumando a ello la certificación que acredite el cumplimiento del ciclo escolar respectivo en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial, cuando se trate de niños y niñas a partir de los 5 años de edad", expresa el texto.

Según explica, el nuevo proceso se facilitará a través del intercambio seguro de información entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Educación y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Para los casos donde la información solicitada no esté disponible en las bases oficiales, "el titular podrá presentar la documentación correspondiente ante ANSES a través de los procedimientos que dicho organismo determine al efecto".

Así, "cuando se verifique de forma automática el cumplimiento de los controles sanitarios y de vacunación de los niños y niñas de hasta 4 años de edad -inclusive-, el monto reservado se liquidará automáticamente y de forma mensual junto con el 80% del monto de la prestación. En caso contrario, la acreditación de su cumplimiento y la liquidación del monto reservado se efectuarán conforme los procedimientos y en los plazos que determine la ANSES".

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