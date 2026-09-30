Nuevos cambios en la AUH: el Gobierno simplifica el trámite para cobrar el 20% retenido La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aprobó el nuevo procedimiento para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para acceder al monto total de la Asignación Universal por Hijo. Por Agregar C5N en









La acreditación de la escolaridad para el cobro del 20% retenido de la Asignación Universal por Hijo será automática.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció un nuevo procedimiento para acreditar automáticamente el cumplimiento de la escolaridad de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), requisito necesario para acceder al 20% del monto de la prestación que se mantiene retenido. El nuevo esquema se aplicará a los montos abonados desde el 1° de noviembre de 2026.

La medida se implementó a través de la Resolución 290/2026 del organismo, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Guillermo Héctor Arancibia.

La modificación apunta a que la acreditación de la escolaridad pueda realizarse de manera automática a través del intercambio de información entre la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, y ANSES, procedimiento que había sido definido por la Resolución 508/2026 de la cartera que conduce Sandra Pettovello.

El Gobierno cambió el sistema de control de la Asignación Universal por Hijo: cómo afecta a los titulares del beneficio La norma define que el 20% de la asignación, que hasta ahora se retenía, se abonará automáticamente a los beneficiarios que acrediten el cumplimiento de controles sanitarios y el plan de vacunación para niños de hasta 4 años, así como la certificación escolar para aquellos a partir de 5 años.

"Para la percepción del 20% de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social que fuera reservado, en virtud de las previsiones del inciso k) del artículo 18 de la Ley N° 24.714, el titular del beneficio deberá acreditar el cumplimiento de los controles sanitarios y el plan de vacunación, respecto de los niños y niñas de hasta 4 años -inclusive-, sumando a ello la certificación que acredite el cumplimiento del ciclo escolar respectivo en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial, cuando se trate de niños y niñas a partir de los 5 años de edad", expresa el texto.