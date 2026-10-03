3 de octubre de 2026 Inicio
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A qué titulares de AUH de ANSES se les retiene el 20% y a quienes no

El organismo aplicará cambios desde noviembre para verificar la escolaridad de los menores de manera automática y mantener el acceso al monto acumulado según cada situación.

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La modificación del organismo.

La modificación del organismo.

  • El nuevo sistema comenzará a aplicarse sobre los pagos que se liquiden desde noviembre.
  • La verificación se realizará mediante datos proporcionados por la Secretaría de Educación.
  • La Libreta continuará disponible cuando falte información en los registros oficiales.
  • Los controles de salud y vacunación también forman parte de los requisitos.
  • El dinero acumulado puede cobrarse luego de acreditar las condiciones correspondientes

AUH de ANSES: la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene un esquema diferente de pago para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), según la edad de los menores y la acreditación de los controles obligatorios. A quiénes les retienen el 20% y quiénes cobran el 100%.

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 
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La nueva modalidad de constatación automática de la escolaridad comenzará a aplicarse sobre los montos retenidos que se pongan al pago desde noviembre de 2026. Sin embargo, este cambio no significa que todos los beneficiarios pasen a cobrar el 100% de la prestación cada mes.

La Ley 24.714 establece que ANSES abona mensualmente el 80% de la AUH, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que se acredita el cumplimiento de los requisitos correspondientes. Ese porcentaje acumulado puede recuperarse mediante el registro de los controles de salud, el calendario nacional de vacunación y la asistencia escolar, de acuerdo con la edad del menor.

AUH: quiénes cobran el 80% y quiénes pueden recibir el 100%

Para los chicos de 5 años en adelante, continúa el esquema de pago del 80% mensual y la retención del 20%, que queda sujeta a la acreditación de los requisitos establecidos. A partir de noviembre de 2026, ANSES incorporará un procedimiento automático para verificar la condición de alumno regular de los beneficiarios de AUH.

La medida permitirá que el organismo reciba información de la Secretaría de Educación y pueda comprobar la escolaridad sin que las familias tengan que presentar necesariamente la documentación de manera presencial. De todos modos, la acreditación automática no elimina la posibilidad de presentar la documentación correspondiente. Si ANSES no cuenta con los datos necesarios, los titulares podrán utilizar la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación para acreditar el cumplimiento de los requisitos.

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