Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 30 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 30 de septiembre de 2026 con respecto a las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.
ANSES: Asignaciones de pago único
Los titulares de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena pueden percibir sus prestaciones hasta el 9 de octubre, sin distinción según la terminación del DNI.
ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus beneficios con todas las terminaciones de DNI hasta el 9 de octubre.