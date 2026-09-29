29 de septiembre de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 30 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

C5N

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 30 de septiembre de 2026 con respecto a las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

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ANSES: Asignaciones de pago único

Los titulares de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena pueden percibir sus prestaciones hasta el 9 de octubre, sin distinción según la terminación del DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus beneficios con todas las terminaciones de DNI hasta el 9 de octubre.

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