De qué forma podés ahorrar en la compra de supermercado si sos jubilado en septiembre 2025

Desde este mes, los clientes que perciben sus ingresos en el Banco Nación generan intereses diarios sobre sus saldos y acceden a reintegros de hasta $20.000 por mes en supermercados adheridos.

Por
Este supermercado lanzó promociones en productos esenciales para el hogar

Este supermercado lanzó promociones en productos esenciales para el hogar, con ofertas disponibles en sucursales físicas y también en su tienda online.

 

Carrefour

A partir de este mes, jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través del Banco de la Nación Argentina (BNA) cuentan con un nuevo esquema de beneficios destinado a fortalecer su poder adquisitivo. Esta iniciativa combina dos ventajas clave: generar intereses diarios sobre los saldos de sus cuentas y acceder a reintegros en compras realizadas en supermercados.

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece en septiembre 2025 una serie de descuentos diarios.
El anuncio de estos beneficios se realizó a fines de agosto y ya se encuentran activos. Una de las principales ventajas para los beneficiarios consiste en que no se requiere realizar ningún trámite adicional para acceder a ellos. El sistema se aplica automáticamente, lo que simplifica el proceso y garantiza que todos los jubilados y pensionados del BNA puedan aprovechar estas mejoras sin complicaciones.

Este nuevo esquema busca brindar un apoyo concreto a los adultos mayores frente a la situación económica actual. La acumulación de intereses diarios en sus ahorros, junto con los reintegros en productos de primera necesidad, representa una ayuda tangible que contribuye a mejorar su capacidad de compra y a gestionar sus finanzas de manera más eficiente.

Carrefour
Este supermercado lanzó promociones en productos esenciales para el hogar, con ofertas disponibles en sucursales físicas y también en su tienda online.

Este supermercado lanzó promociones en productos esenciales para el hogar, con ofertas disponibles en sucursales físicas y también en su tienda online.

Cómo es la promoción para ahorrar en el supermercado si sos jubilado en septiembre 2025

En cuanto al rendimiento de los depósitos, el Banco Nación implementa una tasa nominal anual (TNA) del 32% sobre saldos de hasta $500.000. A diferencia de un plazo fijo, los intereses se acreditan automáticamente de manera diaria en la cuenta, sin que el jubilado deba inmovilizar fondos ni realizar gestiones adicionales.

De esta manera, el dinero que no se utiliza inmediatamente genera un rendimiento que, aunque moderado frente a la inflación, representa un ingreso extra mes a mes. Según datos oficiales, la medida alcanza a todos los jubilados y pensionados que cobran por el banco, lo que implica a más de 3 millones de personas.

La segunda parte del programa está vinculada al consumo cotidiano. A través de la aplicación BNA+ y su billetera digital MODO, los jubilados acceden a un reintegro del 5% en compras realizadas en supermercados con tarjetas de débito Mastercard y de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación.

MODO
Una nueva promoción del Banco Nación busca aliviar el gasto en combustible y ya está generando interés entre los usuarios

Una nueva promoción del Banco Nación busca aliviar el gasto en combustible y ya está generando interés entre los usuarios

El beneficio se aplica de lunes a viernes y tiene un tope de $5.000 por semana, lo que representa hasta $20.000 de devolución al mes. El monto se acredita en la cuenta bancaria asociada dentro de los días posteriores a la compra, sin necesidad de que el beneficiario gestione el reintegro.

Las cadenas de supermercados adheridas al programa incluyen algunas de las más relevantes del país: Carrefour, ChangoMás, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. Estos descuentos se acumulan con otras promociones y ofertas vigentes, multiplicando las posibilidades de ahorro en productos de primera necesidad como alimentos, bebidas y artículos de limpieza. En un escenario donde la canasta básica registra fuertes aumentos de precios, recuperar parte del gasto representa un alivio concreto para los jubilados.

El acceso a estos beneficios requiere instalar la aplicación BNA+, disponible para Android e iOS y activable con el DNI. Una vez descargada, se deben vincular las tarjetas del Banco Nación para realizar compras a través de MODO, el sistema que permite abonar con el celular en los comercios adheridos.

BNA
El Banco Nación ofrece promociones que pueden aprovecharse tanto con tarjeta de crédito como mediante la app MODO BNA+

El Banco Nación ofrece promociones que pueden aprovecharse tanto con tarjeta de crédito como mediante la app MODO BNA+

Desde el BNA destacan que alrededor del 60% de los jubilados que cobran por la entidad ya utilizan la aplicación, y se desarrollan capacitaciones presenciales en sucursales y centros comunitarios para que más personas se familiaricen con herramientas digitales.

El programa apunta no solo al ahorro, sino también a la inclusión financiera. Muchos jubilados no utilizan medios electrónicos de pago, por lo que el Banco Nación, junto con la Anses, impulsa talleres de capacitación para enseñar a operar con billeteras digitales, consultar saldos, realizar transferencias y aprovechar promociones sin depender de terceros. La idea es que cada beneficiario pueda manejar recursos de forma autónoma, segura y con acceso a servicios que antes quedaban reservados a clientes más bancarizados.

El impacto potencial de la medida es significativo. Un jubilado que mantenga un saldo promedio de $200.000 en su cuenta podría generar intereses por más de $5.000 en un año, mientras que, al aprovechar el reintegro máximo en supermercados, podría recuperar hasta $240.000 anuales. Aunque se trata de cifras estimadas y sujetas a los límites del programa, la combinación de ambos mecanismos constituye una herramienta concreta para estirar los ingresos en un contexto de pérdida del poder adquisitivo.

Promo Banco Nación Modo
Los descuentos del BNA serán de hasta el 25% y 6 cuotas con tarjetas de crédito a través de “MODO BNA+.

Los descuentos del BNA serán de hasta el 25% y 6 cuotas con tarjetas de crédito a través de “MODO BNA+.

En conclusión, los beneficios implementados desde septiembre de 2025 constituyen un incentivo para que los jubilados utilicen medios electrónicos, refuercen sus ingresos con intereses diarios y reduzcan el impacto de la inflación en sus compras básicas mediante reintegros en supermercados.

El Banco Nación subraya que el proceso es automático, no requiere trámites adicionales y que las devoluciones son compatibles con otras promociones vigentes. Para quienes aún no utilizan la aplicación BNA+, la recomendación es registrarse y comenzar a aprovechar un esquema que combina remuneración de saldos y reintegros en consumo masivo para un sector especialmente afectado por la suba de precios.

