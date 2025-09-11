11 de septiembre de 2025 Inicio
Con este descuento de Cuenta DNI podés ahorrar hasta $12.000 en septiembre 2025

Banco Provincia continúa este mes con sus promociones, que incluyen descuentos en garrafas, alimentos y compras en diversos comercios.

Septiembre es el mes de aniversario del Banco Provincia y, como parte de la celebración, su billetera digital Cuenta DNI ofrece una serie de beneficios adicionales para los usuarios. Estas promociones abarcan desde supermercados hasta ferias y la compra de garrafas, brindando la posibilidad de un ahorro significativo en distintos rubros.

A las promociones habituales de carnicerías y comercios de cercanía se suman descuentos especiales que permiten alcanzar un tope de reintegro de hasta $12.000 en un solo rubro. Esto convierte a Cuenta DNI en una herramienta clave para reforzar la economía familiar durante este período de celebración.

Más allá del alivio económico, estos beneficios buscan fortalecer el vínculo con los clientes. Al ampliar las opciones de descuento y elevar los topes de reintegro, Cuenta DNI se consolida como una de las billeteras digitales más convenientes del mercado, reafirmando su compromiso de acompañar a los usuarios con ventajas concretas en su vida cotidiana.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

Cuál es el descuento de Cuenta DNI con el que podés ahorrar $12.000 en septiembre 2025

Uno de los beneficios más destacados del programa de Cuenta DNI en septiembre es el descuento en la compra y recarga de garrafas. La promoción aplica un 40% de rebaja todos los días del mes en los comercios adheridos, con el objetivo de aliviar los gastos de los hogares que dependen de este recurso, especialmente en la temporada más fría.

El tope de reintegro alcanza los $12.000 por persona durante septiembre, lo que convierte a esta ayuda en una de las más significativas dentro de la billetera digital. Al enfocarse en un insumo esencial, la medida demuestra el compromiso de la aplicación con brindar un apoyo concreto en la economía de las familias.

Más allá del ahorro, este beneficio refuerza el rol de Cuenta DNI como una herramienta de acompañamiento para sus usuarios. Al ofrecer un descuento sostenido y de gran impacto, la aplicación se consolida como un aliado clave en el bienestar cotidiano, generando un apoyo directo en la vida de sus clientes.

La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.

Qué promociones tiene Cuenta DNI en septiembre 2025

Además del beneficio en garrafas, Banco Provincia ofrece distintas promociones a través de su billetera digital:

  • Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 20 de septiembre, con un tope de $6.000 por persona, alcanzable con compras de $17.000.
  • Comercios de cercanía (alimentos): 20% de rebaja todos los viernes, con un máximo de $4.000 por día, disponible en consumos de hasta $20.000.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento diario, con un tope de $6.000 semanales por persona, equivalente a compras de $15.000.
  • Universidades: 40% de descuento en locales adheridos dentro de instituciones bonaerenses, con un límite de $6.000 por semana por persona.
  • Comercios no alimenticios: 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa y Mastercard asociadas a la app.
Estas propuestas están pensadas para abarcar distintos rubros de consumo, desde alimentos esenciales hasta compras vinculadas al estudio o a otros sectores. La billetera digital se convierte así en una herramienta versátil que acompaña las necesidades diarias de los usuarios, sumando ventajas que impactan directamente en la economía personal y familiar.

Con un abanico de promociones activas y un sistema de reintegros accesible, Cuenta DNI refuerza su rol como una de las principales opciones de pago digital en la provincia. Al combinar tecnología, practicidad y beneficios concretos, se posiciona como una aliada fundamental en la vida cotidiana de los bonaerenses.

